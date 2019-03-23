مطالبة بنشر تقرير مولر بشأن "روسيا غيت"

بعد أن أنهى المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، تحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية لصالح الرئيس دونالد ترامب، وهو ما اصطلح على تسمية بـ"روسيا غيت"، وقدمه إلى المدعي العام، بيل بار، طالب كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي، يوم أمس الجمعة، بنشر كامل التقرير، وعدم السماح لترامب أو معانيه بالاطلاع عليه.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس الأقلّية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيان مشترك إنّه "من الملزم للمدعي العام بيل بار أن ينشر التقرير كاملاً، وكذلك أن يقدّم الوثائق المتعلّقة به والنتائج التي توصّل إليها إلى الكونغرس".

وأضاف البيان أنّه يجب على بار ألّا "يُعطي الرئيس ترامب أو محاميه أو موظفيه الحقّ بأيّ معاينة سريعة للنتائج والأدلّة التي توصّل إليها المحقّق الخاص مولر، ويجب ألّا يُسمح أيضاً للبيت الأبيض بالتدخّل في القرارات حول الأجزاء التي يجب نشرها".

وكان قد اختتم مولر تحقيقه حول التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركيّة وقدّم تقريرا بنتائجه، وفق ما أفاد بار الجمعة، منهيا بذلك تحقيقا استمرّ نحو عامين وتركّز على ترامب.

وبقي مضمون التقرير سرّيا، لكنّ بار كتب في رسالة إلى الكونغرس أنّه ربما يكون قادرا على تلخيص نتائجه "المبدئيّة" خلال "هذا الأسبوع".

وكان قد رحّب البيت الأبيض، الجمعة، بتقديم التّقرير الذي طال انتظاره، وقالت المتحدّثة باسمه سارة ساندرز إنّ "الخطوات التالية تعود إلى المدّعي العام بار، ونحن نتطلّع إلى أن تأخذ العمليّة مجراها. البيت الأبيض لم يتلقّ تقرير المحقق الخاص أو يتم إطلاعه عليه".

ولم تظهر مؤشّرات حول ما إذا كانت هناك اتّهامات في التّقرير لترامب أو لأحد أفراد عائلته أو مستشارين سابقين له بالتواطؤ مع روسيا أو إعاقة العدالة، وهما المحوران الرئيسيان للتحقيق الذي خيّم كسحابة سوداء فوق إدارة ترامب منذ عامين.

وقال بار إنّه سيستشير نائبه، رود روزنشتاين، ومولر لتحديد ما الذي يمكن نشره من التقرير.

إلى ذلك، دعا العديد من المرشّحين الديموقراطيّين للانتخابات الرئاسيّة في العام 2020 إلى نشر التقرير.

وكتب بيرني ساندرز على تويتر "أدعو إدارة ترامب لإصدار تقرير مولر بالكامل في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً "لا أحد، بمن فيهم الرئيس، فوق القانون".

وقالت السناتورة إليزابيث وورن "أبلغوا جميع الأميركيين بتقرير مولر الآن".

واعتبر السناتور كوري بوكر أنّ "هذا التقرير يجب أن يُنشر على الفور".