حريق بمسجد في كاليفورنيا وشعارات تمجد مجزرة نيوزيلندا

أعلنت السلطات الأميركية في كاليفورنيا مساء أمس الأحد، أنها تحقق باندلاع حريق بمسجد في الولاية، بعد أن عثرت على عبارات عنصرية رُسمت في محيط المسجد، تمجّد مجزرة المسجدين التي ارتكبها إرهابي أسترالي في نيوزيلاندا منذ نحو أسبوعين.

وذكرت الشرطة في كاليفورنيا أن خلفية الحريق لا زالت "غير واضحة"، لكنها لم تكشف عن محتوى العبارات العنصرية، واكتفت بالقول إنه لم يصب أحد جراء الحريق.

وأضافت أن سبعة أشخاص كانوا داخل المسجد وقت اندلاع الحريق وتمكنوا من إخماده قبل وصول سيارات الإطفاء.

ولم تشر الشرطة إلى معلومات حول أشخاص يشتبه بوقوفهم وراء الحريق.

وفي 15 آذار/ مارس الماضي، استهدف هجوم إرهاي دموي مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأصيب مثلهم.

وتمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي متبني لأفكار الفوقية البيضاء، يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.