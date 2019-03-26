  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب يصف وسائل الإعلام المعارضة بـ"عدوة الشعب"

تاريخ النشر: 26/03/2019 - 13:45

ترامب يصف وسائل الإعلام المعارضة بـ"عدوة الشعب"
(أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر البيت الأبيض تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، "انتصارا" بسبب عدم تجريم الرئيس دونالد ترامب، ما حث الأخير على مواصلة هجومه على قنوات الإعلام المعارضة لنهجه.

واتهم ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام "التقليدية"، بأنها "عدوة الشعب" بسبب إصرارها على فضح ممارسات الرئيس الأميركي، خصوصا بموضوع التدخل الروسي.

وقال ترامب إن "وسائل الإعلام التقليدية تتعرض لانتقادات ويتم ازدراؤها حول العالم لفساداها وزيفها، فعلى مدار عامين، دفعوا بوهم التواطؤ الروسي، بينما كانت تعلم دائما أنه ليس هناك أي تواطؤ. إنهم حقا أعداء الشعب و(يشكلون) الحزب المعارض الحقيقي". 

وخلص مولر في تحقيقه الذي استغرق نحو عامين، إلى الاستنتاج بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترامب الانتخابية، وموسكو، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، ما اعتبره البيت الأبيض بمثابة تبرئة واضحة للرئيس الأميركي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ترامب
#مولر
#تحقيق
#تدخل روسي
#الولايات المتحدة
#الانتخابات الأميركية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: محكمة تؤيد إدراج 187 شخصا على "لوائح الإرهاب"
مصر: محكمة تؤيد إدراج 187 شخصا على "لوائح الإرهاب"

2019-03-26

ألمانيا: جرائم اليمين المتطرف ترتفع بشكل ملحوظ
ألمانيا: جرائم اليمين المتطرف ترتفع بشكل ملحوظ

2019-03-26

واشنطن تختبر بنجاح منظومة اعتراض لصواريخ عابرة للقارات
واشنطن تختبر بنجاح منظومة اعتراض لصواريخ عابرة للقارات

2019-03-26

الأكثر قراءة

فصائل المقاومة: وقف لإطلاق النار بدأ الساعة العاشرة مساء

فصائل المقاومة: وقف لإطلاق النار بدأ الساعة العاشرة مساء

2019-03-25
سقوط قذيفة صاروخية على منزل في الشارون وعدة إصابات

سقوط قذيفة صاروخية على منزل في الشارون وعدة إصابات

2019-03-25
سجن النقب: منفذا عملية الطعن إصاباتهما خطيرة

سجن النقب: منفذا عملية الطعن إصاباتهما خطيرة

2019-03-25
صاروخ يدمر زيارة وصورة

صاروخ يدمر زيارة وصورة "سيد أمن"

2019-03-25
ردود الفعل الإسرائيلية: بين التهديد بالقوة والمزايدات الانتخابية

ردود الفعل الإسرائيلية: بين التهديد بالقوة والمزايدات الانتخابية

2019-03-25