ترامب يصف وسائل الإعلام المعارضة بـ"عدوة الشعب"

اعتبر البيت الأبيض تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، "انتصارا" بسبب عدم تجريم الرئيس دونالد ترامب، ما حث الأخير على مواصلة هجومه على قنوات الإعلام المعارضة لنهجه.

واتهم ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام "التقليدية"، بأنها "عدوة الشعب" بسبب إصرارها على فضح ممارسات الرئيس الأميركي، خصوصا بموضوع التدخل الروسي.

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 26, 2019

وقال ترامب إن "وسائل الإعلام التقليدية تتعرض لانتقادات ويتم ازدراؤها حول العالم لفساداها وزيفها، فعلى مدار عامين، دفعوا بوهم التواطؤ الروسي، بينما كانت تعلم دائما أنه ليس هناك أي تواطؤ. إنهم حقا أعداء الشعب و(يشكلون) الحزب المعارض الحقيقي".

وخلص مولر في تحقيقه الذي استغرق نحو عامين، إلى الاستنتاج بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترامب الانتخابية، وموسكو، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، ما اعتبره البيت الأبيض بمثابة تبرئة واضحة للرئيس الأميركي.