كوشنر يزور المغرب والأردن وإسرائيل للترويج لورشة المنامة

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره المكلف بـ"صفقة القرن، جاريد كوشنر، سيزور المغرب والأردن وإسرائيل، لبحث "الشق الاقتصادي" من خطة السلام الأميركية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض رافضا الكشف عن اسمه إن صهر الرئيس الأميركي سيزور المغرب والأردن وإسرائيل برفقة ذراعه الأيمن، جايسون غرينبلات، وكذلك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك.

وعلم أن المسؤولين الأميركيون سيصل إسرائيل الخميس المقبل، حيث يلتقى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وذكر المسؤول أن الجولة التي تستمر حتى يوم الجمعة تأتي قبل ورشة المنامة التي تتعلق بالجانب الاقتصادي المزمع عقدها في البحرين في أواخر حزيران/ يونيو حزيران.

يشار إلى أن زيارة المسؤولين الأميركيين لإسرائيل في ظل الأزمة، وإمكانية تقديم موعد الانتخابات، وذلك بدافع الخشية من أن انتخابات جديدة في إسرائيل لن تتيح للأميركيين الدفع بخطتهم.

وكان قد تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل صريح واستثنائي في الأزمة الائتلافية في إسرائيل، وكتب في تغريدة على تويتر أنه يأمل أن يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف.

ووصل المسؤولون الأميركيون الثلاثة، صباح اليوم، إلى الرباط، للاجتماع مع الملك محمد السادس، والتباحث معه بشأن ورشة المنامة، ومشاركة المغرب فيها.

ومن المتوقع أن يصلوا يوم غد، الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية، عمان، حيث سيجتمعون مع الملك عبد الله الثاني، في محاولة لإقناعه بتأييد ورشة المنامة.

كما من المتوقع أن يغادر كوشنر المنطقة إلى سويسرا، ومن هناك إلى لندن، حيث ينضم إلى الرئيس الأميركي الذي يزور بريطانيا.