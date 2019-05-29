بولتون يبحث بالإمارات التوتر مع إيران بالخليج

يبحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، في الإمارات التصعيد في الخليج، وسط حالة من التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران.

وقال بولتون في تغريدة: "هبطت للتو في الإمارات. أتطلع للقاء حلفائنا الإماراتيين... لبحث القضايا الأمنية المهمة في المنطقة".

وأعربت الولايات المتحدة مجددا عن استعدادها للتفاوض مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة في حال رغبت طهران بذلك، مشددة على أن الضغوط على طهران ستتواصل حتى تقبل بالمفاوضات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغن أورتاغوسفي، في بيان صحفي إن واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن النقاط الـ12 التي حددها وزير الخارجية، مايك بومبيو، في حال كانت مستعدة لذلك.

وأضافت أن العقوبات وحملة الضغوط القصوى على إيران ستستمر إلى حين قبولها بالمفاوضات.

وكان بومبيو قد حدد 12 شرطا للتوصل إلى "اتفاقية جديدة"، من بينها وقف طهران جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، ووضع حد للصواريخ البالستية، والانسحاب من سورية، فضلا عن وقف التدخلات في المنطقة ودعم "الجماعات الإرهابية".

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات نفط في الخليج. وأنحت واشنطن، وهي حليف مقرب للسعودية والإمارات، منافستي إيران الإقليميتين، باللائمة في الهجمات على طهران، التي نفت تلك الاتهامات.

وكان بولتون قال إن لدى الولايات المتحدة معلومات مخابرات "متعمقة وجادة" بشأن التهديدات التي تشكلها إيران. ولم يخض في التفاصيل.

ونشرت واشنطن حاملة طائرات وقاذفات وأعلنت خططا لنشر 1500 جندي في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب.

وفي إطار منفصل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع دول الخليج العربية لمعالجة التوتر المتصاعد، وذلك خلال زيارة له للدوحة في المحطة الأخيرة من جولة شملت أيضا الكويت وعمان.

وستستضيف السعودية قمتين عربيتين طارئتين في مكة المكرمة يوم 30 أيار/مايو الجاري، لبحث تداعيات ضربات بطائرة مسيرة استهدفت في الآونة الأخيرة منشآت نفطية في السعودية، وكذلك هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.