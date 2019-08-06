إيران تكشف عن 3 صواريخ موجهة دقيقة وجديدة

كشف وزير الدفاع الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ثلاث قنابل ذكية ومتطورة جديدة، في إطار الاستعدادات للدفاع عن بلاده "في مواجهة خبث ودسائس الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، قوله إن الكشف عن هذه القنابل هو إنجاز مهمّ جديد يتعلّق بـ"قوة وكرامة" بلاده.

وأضاف أن "ذلك يُثبت أن رغم خبث ودسائس الشيطان الأكبر، أميركا وأذنابها، فإن وزارة الدفاع لن تتوانى لحظة في الدفاع وتعزيز الأمن".

وتمّ تطوير القنابل الثلاث التي أطلق عليها "ياسين" و"بالابان" و"قائم"، من جانب الوزارة ومؤسسة "سا-إيران" الحكومية المرتبطة بقطاع الدفاع.

ويصل مدى "ياسين" الموجّهة والمزوّدة بأجنحة قابلة للطي، حتى 50 كلم، ويمكن إطلاقها عبر طائرة مع أو من دون طيّار.

أما "بالابان" فتعتمد على نظام تحديد المواقع، وأجهزة استشعار، وهي مزوّدة بأجنحة قابلة للطي ويمكن أن تُثبّت على الطائرات. وتعتبر "قائم" موجّهة حراريا، ويبلغ مدى دقة ضربتها حوالي 50 كلم.

وحول خصائص القنبلة "ياسين" قال العميد حاتمي، بحسب وكالة "فارس"، إن هذه القنبلة الموجهة بعيدة المدى قادرة كقنبلة ذكية على الإطلاق من مسافة 50 كلم، وتوجيهها نحو الهدف وإصابته.

واعتبر أن من أهم خصائص هذه القنبلة هي إمكانية استخدامها في جميع الظروف المناخية في الليل والنهار، وإمكانية نصبها على الطائرة ذات الطيار ومن دون طيار وزيادة أمن وسلامة المنظومة والقدرة على إنجاز العمليات في المديات القصيرة والبعيدة.

وفيما يتعلق بكيفية عمل القنبلة "ياسين" قال، إنه يتم في البداية تحميل إحداثيات نقطة الهدف على كومبيوتر إطلاق القنبلة من قبل المستخدم، وفي ضوء المدى المطلوب توضع معلومات نقطة وارتفاع وسرعة الإطلاق تحت تصرف الطيار.

وأضاف، أنه وبعد إطلاق القنبلة من الطائرة الحاملة لها تفتح الأجنحة المطوية وتحلق القنبلة نحو الهدف. تقوم القنبلة على مدى المسار عبر استخدام سطوح السيطرة المركبة على الأجنحة والجنيحات الأفقية بتعديل مسارها حتى إصابة نقطة الهدف.

وحول القنابل بالغة الدقة من الجيل الجديد لسلسلة "قائم" قال العميد حاتمي، إن القنابل المتطورة هذه مزودة بأنواع البواحث المرئية والحرارية والأسطوانية، وتصل دقتها إلى أقل من نصف متر، ويمكن نصبها على مختلف أنواع الطائرات المسيرة والمروحيات والمقاتلات لتدمير التحصينات والتجمعات والأهداف المتحركة.

ولفت العميد حاتمي إلى سائر خصائص القنبلة "قائم"، ومنها الأداء السريع على ارتفاع 4000 حتى 10000 قدم، وقابلية نصب رؤوس حربية مختلفة عليه. وقال إن هذه القنابل بأوزان وأمداء وقدرة تخريب مختلفة، ويمكن تجهيز الطائرات المسيرة بها مثل "شاهد 129" و"حماسة" و"مهاجر 6".