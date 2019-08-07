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إصابة 80 شخصا بهجوم بسيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 09:38

إصابة 80 شخصا بهجوم بسيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أصيب 80 شخصا، على الأقل، بجروح في انفجار كبير هز العاصمة الأفغانية، كابل، صباح اليوم الأربعاء، وأدى إلى تصاعد سحب الدخان فوق العاصمة فيما تحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقعه، بحسب مسؤولين وشهود عيان.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة في كابل، فيما تحدثت الشرطة الأفغانية عن وقوع 80 مصابا.

وتتصاعد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان وفي كابل، في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 أيلول/سبتمبر.

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحا في غربي كابل، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد الله ميار، في نبأ أولي، إن 34 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

وقال صاحب متجر يدعى أحمد صالح لوكالة فرانس برس "سمعت دويا مرتفعا وتحطمت كل النوافذ في متجري وتطايرت شظايا الزجاج في كل مكان".

وأضاف "أشعر بدوار ولا أزال لا أعرف ما حصل لكن نوافذ 20 متجرا تقريبا في محيط كيلومتر من الانفجار تحطمت".

وبحسب تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود عيان، يمكن سماع نيران أسلحة خفيفة في أعقاب الانفجار.

وغالبا ما يعمد المسلحون لتنفيذ هجوم انتحاري يليه اقتحام مسلحين المنطقة.

وفجر اليوم الأربعاء اقتحم كوماندوس أفغان مخبأ لمقاتلي تنظيم "داعش"، بحسب مسؤولين. ولم تعرف بعد كافة تفاصيل العملية.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح سبعة آخرون في كابل، أمس الثلاثاء، عندما استهدف انفجار عربة كانت تنقل عمالا من دائرة مكافحة المخدرات، وفق وزارة الداخلية.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

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#داعش

من عرب 48

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