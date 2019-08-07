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بينهم 11 دولة عربية.. أزمة مائية تهدد ربع سكان العالم

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 21:05

بينهم 11 دولة عربية.. أزمة مائية تهدد ربع سكان العالم
(pixabay)
عرب ٤٨

أفاد تقرير من معهد "وورلد ريسورسز" بأن نحو ربع سكان العالم في 17 دولة بينها الهند والسعودية وباكستان وليبيا يعانون من أزمة مائية خطيرة قريبة من "اليوم صفر".

يعاني نحو ربع سكان العالم، الذين يعيشون في 17 دولة بينها الهند والسعودية وباكستان وليبيا، من أزمة مائية خطيرة قريبة من "اليوم صفر" عندما تنضب المياه في الصنابير، على ما جاء في تقرير جديد صادر عن معهد "وورلد ريسورسز".

وقال المعهد إن "الزراعة والصناعة والبلديات تستوعب 80 % من المياه السطحية الجوفية خلال سنة متوسطة" في الدول الـ17 المعنية والواقعة خصوصا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه الدول هي: قطر ولبنان وإيران والأردن وليبيا والكويت والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وإريتريا والإمارات العربية المتحدة وسان مارينو والبحرين وباكستان وتركمانستان وسلطنة عمان وبوتسوانا والهند (ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان).

وقال رئيس المعهد، أندرو ستير، إن "نقص المياه هو أكبر أزمة ولا يتحدث عنها أي شخص. عواقبها تأخذ شكل انعدام الأمن الغذائي ونزاعات وهجرة وعدم استقرار مالي".

وأوضح المعهد: "عندما ينافس الطلب العرض قد تترتب عواقب وخيمة عن موجات الجفاف حتى تلك الصغيرة التي يرجح أن تزيد بسبب التغيير المناخي"، مثل أزمة المياه الأخيرة في كيب تاون وساو باولو وتشيناي.

وثمة 27 دولة مدرجة على قائمة البلدان التي تعاني "أزمة مائية مرتفعة". وتقيس الخريطة التي وضعها المعهد مخاطر وقوع أزمة مياه وجفاف وفيضانات أنهر.

 


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