الصين: إنذار أحمر من إعصار يقترب من الساحل

أصدرت الصين الإنذار الأحمر، وهو أعلى تحذير لها، للمناطق الساحلية في مقاطعة تشجيانغ، اليوم الجمعة، قبل هبوب إعصار قوي يتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياح في غضون ساعات.

وكان من المتوقع هطول أمطار غزيرة في تشجيانغ وشانغهاي والمقاطعات المجاورة، اليوم، قبل أن يضرب الإعصار ليكيما اليابسة صباح غد السبت، ثم يضعف مع تحركه شمالًا.

وأغلقت أجزاء من شمال تايوان، وأوقفت الدراسة اليوم مع مرور العاصفة شمال شرق الجزيرة، علما أ، المنطقة تعرضت لزلزال بلغت قوته 6.0 درجة، يوم الخميس، وتسبب بأضرار طفيفة، ولكن لم تقع أية وفيات أو إصابات.

ويعد الإنذار الأحمر الذي أصدرته الصين هو الأخطر في نظام الإنذار المكون من أربع درجات، ما دفع السلطات إلى إعداد عمليات الإجلاء وتعليق السفر بالقطار والجوي، ومطالبة السفن بالعودة إلى الميناء. في تشجيانغ، تم إلغاء خدمة العبارات وتم إجلاء أكثر من 200 سائح من جزيرة بيجي الشعبية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن ليكيما ينطلق بسرعة 209 كم في الساعة، ويتجه شمالًا بسرعة 13 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت مراكز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف التابعة للدولة، يوم الأربعاء، تعميما لسبع مقاطعات بما في ذلك تشجيانغ وفوجيان وجيانغسو وبلدية شنغهاي، تطلب من السلطات الاستعداد، وأن يكون لديها نظم للاستجابة لحالات الطوارئ جاهزة للنشر.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي الإعصار إلى عاصفة شديدة في مصب نهر اليانغتسي، أقوى أنهار الصين، ابتداء من يوم الجمعة. من المرجح أن تتجاوز ثلاثة مسارات رئيسية لنهر اليانغتسي مستويات التأهب، وقد أمرت اللجنة المشرفة على النهر لوزارة الموارد المائية ببذل الجهود لمنع الفيضانات وتشبع السدود على ضفاف النهر.