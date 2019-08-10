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النرويج: إصابة إثر إطلاق نار بمسجد وموقوف "أبيض البشرة"

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 20:55

النرويج: إصابة إثر إطلاق نار بمسجد وموقوف "أبيض البشرة"
قرب مسجد النور في بلدة بايروم عقب الجريمة (أ ب)
عرب ٤٨

أُصيب شخص في جريمة إطلاق نار، نُفّذت، اليوم السبت، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ونُفِّذ إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، وقال إمام المسجد، عرفان مشتاق، لوسائل إعلام نرويجية إن المهاجم، وهو رجل أبيض، كان مزودا بأسلحة عدة.

قرب مسجد النور في بلدة بايروم عقب الجريمة (أ ب)

واعتقلت الشرطة النرويجية مشتبها به، وقالت في تغريدة بموقع "تويتر": "أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

وقال مشتاق( إمام المسجد)، إن "رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا"، مضيفا: "إنه رجل يبدو أنه نرويجي دخل المسجد مزودا ببندقية ومسدسات (...) وأخذ يطلق النار على من حوله".

(أ ب)

وذكرت قناة "أن آر كاي" إن الشرطة عثرت على العديد من الأسلحة داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن.

وقالت الأجهزة الأمنية التابعة للشرطة النرويجية إنها "تتابع الأحداث"، فيما قال المسؤول الإعلامي في هذه الأجهزة، مارتن برنسن، إنه "من المبكر جدا الخروج باستنتاجات".


#جريمة إطلاق نار
#العاصمة النرويجية أوسلو
#النرويج

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