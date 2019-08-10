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كوريا الشمالية تواصل الاستعراض العسكري وتطلق صاروخين باليستيين

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 09:51

كوريا الشمالية تواصل الاستعراض العسكري وتطلق صاروخين باليستيين
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم السبت، صاروخية باليستيين قصيري المدى في البحر.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت جولة خامسة من الاستعراض العسكري في أقل من ثلاثة أسابيع، يرجح أ،ها احتجاج آخر على بطء وتيرة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة واستمرار المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونبه جيش كوريا الجنوبية الصحفيين إلى الإطلاق بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه تلقى رسالة "جميلة" من ثلاث صفحات من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وتوقع أن يكون لديهم المزيد من المحادثات لمحاولة حل الأزمة النووية.

وكان قد أكد ترامب مجددا أنه لم ينزعج من موجة الأسلحة قصيرة المدى التي أطلقها كيم.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصواريخ الباليستية المفترضة تم إطلاقها من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وحلقت لمسافة حوالي 400 كيلومتر على قمة طولها 48 كيلومترا، قبل أن تهبط في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

قال البيت الأزرق الرئاسي في سول إن الاختبارات تهدف على الأرجح إلى التحقق من موثوقية الأسلحة المطورة حديثًا في كوريا الشمالية، وإظهار عدم الارتياح إزاء تدريبات الحلفاء.


#كوريا الشمالية
#كوريا الجنوبية
#كيم جونغ أون
#دونالد ترامب
#صواريخ باليستية

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