الحوثي يُعلن شن هجوم جوي "واسع" على قاعدة جوية سعودية

قالت جماعة الحوثي اليمنية، مساء اليوم الأحد، إنها شنت هجوما جويا "واسعا"، بطائراتها المسيرة على قاعدة جوية سعودية في الجنوب، مستهدفة الرادارات وأهداف عسكرية أخرى.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف "كي 2"، ضد قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

بينما لم تؤكد الرياض صحّة بيان الحوثي.

وأوضح سريع بأن القصف الجوي استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية، والإصابة كانت مباشرة.

وأشار أن القصف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المستمرة"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال سريع إن "الهجوم الجوي يأتي ردا على غارات التحالف التي بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية، أسفرت عن قتلى وجرحى".

وفي سياق متصل، زعم التحالف العربي في اليمن، أن إبراهيم، شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، "تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين قياداتها".

وأضاف التحالف في بيان نشره حساب "الإخبارية السعودية"، الأحد، أن "عملية تصفية إبراهيم الحوثي تمت بأحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء".

والجمعة الماضية، قال مصدر يمني إن شقيق زعيم جماعة الحوثيين، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن الحوثيون الجمعة الماضية، مقتل شقيق زعيم الجماعة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، في بيان، إن إبراهيم "اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأميكي الإسرائيلي وأدواته"، في إشارة للتحالف العربي.