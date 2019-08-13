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بريطانيا: زعيم حزب متطرف يطالب بمنع توزيع القرآن

تاريخ النشر: 13/08/2019 - 19:51

بريطانيا: زعيم حزب متطرف يطالب بمنع توزيع القرآن
من مسيرة احتجاجية سابقة ضد التحريض ومضايقة المسلمين بالدنمارك (الأناضول)
عرب ٤٨

طالب الزعيم الجديد لحزب استقلال المملكة المتحدة، اليميني المتطرف، ريتشارد براين، بمنع توزيع نسخ القرآن الكريم في الأماكن العامة ببريطانيا، بزعم أن "القرآن يشجع على العنف"،  بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووصف براين، خلال مشاركته في حملة انتخابية، الدين الإسلامي، بـ""الفكر الأجنبي"، وفق ما قالت صحيفة "ذي غارديان".

وأوضحت ذي غارديان أن براين نعت الناشط اليميني المتطرف القابع بالسجن، تومي روبنسون، المناهض للإسلام، بـ"المعتقل السياسي".

واعتبر براين خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن هناك صلة بين الدين الإسلامي والهجمات الإرهابية التي وقعت في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة.

وقال خلال المقابلة ذاتها: "نحن بحاجة للنظر إن كان توزيعه (القرآن الكريم) قانونيا، لأن لدينا قوانين تحظر التحريض على العنف، ولهذا علينا النظر فيه".


#حزب استقلال المملكة المتحدة
#ريتشارد براين
#توزيع نسخ القرآن الكريم

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