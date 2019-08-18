جونسون يلغي سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا

نشر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، وثيقة على حسابه في موقع "تويتر"، تُظهر أنه ألغى سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بلاده، متخذا بذلك قرارا يؤكد التزامه بالموعد النهائي لبريكست في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

We are leaving the EU on October 31st. The signing of this document means we will take back control of our laws on Brexit day.https://t.co/l1oQPPjbxR pic.twitter.com/fOs9AG42ht — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 18, 2019

والوثيقة وقعها وزير اريكست ستيف باركلي، وتنص على إلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون منظمة المجتمعات الأوروبية، والتي جعلت بريطانيا عضوا في المنظمة التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي.

ومعلقا على توقيع الوثيقة، غرد جونسون: "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) يعني توقيع هذه الوثيقة أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق اليوم، قال باركلي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، بعد التوقيع على الوثيقة: "هذه لحظة تاريخية في استعادة السيطرة على قوانيننا من بروكسل".

وأضاف: "هذه إشارة واضحة لشعب هذا البلد على أنه لا يوجد تراجع؛ فنحن سنترك الاتحاد الأوروبي كما وعدنا في 31 أكتوبر، مهما كانت الظروف. سننفذ التوجيهات التي تلقيناها عام 2016 (في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي الذي أقر الخروج من الاتحاد)".

وأشار البيان إلى أن قانون عام 1972 هو الأداة التي ترى أن اللوائح تتدفق إلى قانون بريطانيا مباشرة من الهيئات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، فيما يمثل إعلان إلغاء القانون خطوة تاريخية في إعادة سلطات التشريع من بروكسل إلى بريطانيا.