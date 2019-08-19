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ترامب: إعلان الشق السياسي من "صفقة القرن" بعد انتخابات الكنيست

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 07:07

ترامب: إعلان الشق السياسي من "صفقة القرن" بعد انتخابات الكنيست
عرب ٤٨

رجّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، أنه سيعلن عن خطته بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي صاغها صهره ومستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل، التي ستجري في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف ترامب، قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية في نيوجيرزي، أن أجزاء من الخطة قد تُنشر قبل انتخابات الكنيست.

وتطرق ترامب إلى انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجري في نهاية العام المقبل، وقال إنه سيبقي على نائبه، مايك بنس، ليخوض معه الانتخابات الرئاسية القادمة. وأضاف "أنا سعيد للغاية مع مايك بنس".

ومن المتوقع أن يفوز ترامب بسهولة بترشيح الحزب الجمهوري له، للحصول على ولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 .

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي جرى الإعلان عن القسم الاقتصادي من "صفقة القرن"، من خلال ورشة عُقدت في المنامة، من دون مشاركة الفلسطينيين، الذين أعلنوا رفضهم للخطة. وتبين أن القسم الاقتصادي يستند إلى إقامة صندوق دولي يستثمر 50 مليار دولار، بينها 28 مليار دولار ستستثمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وباقي المبلغ يستثمر في مشاريع في الأردن ومصر ولبنان ودول عربية أخرى.

وكان كوشنر قد صرح بعد ورشة المنامة بأنه سيكون من الأصعب التوصل إلى حل للجوانب السياسية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.


#الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني
#صفقة القرن
#ترامب
#انتخابات الكنيست

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