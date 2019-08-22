  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

البنتاغون يلغي برنامجا صاروخيًّا بقيمة مليار دولار لمشاكل تصميميّة

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 16:30

البنتاغون يلغي برنامجا صاروخيًّا بقيمة مليار دولار لمشاكل تصميميّة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، إلغاء برنامج بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة صواريخ بالستية اعتراضية بسبب ما قالت إنه مشاكل في التصميم، لافتةً إلى أنها ستسعى إلى طرح عروض لنسخة جديدة من المنظومة التي تدعى "ريديزايند كيل فيكل"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال مسؤول أبحاث وهندسة الدفاع، مايكل غريفين، إن "إنهاء البرنامج كان قرارا مسؤولا"، مُضيفًا: "تطوير البرامج يواجه مشاكل أحيانا. وبعد دراسة دقيقة، قررنا أن الطريق الذي ننتهجه لن يكون مثمرا، ولذلك لن نكمله".

وكان من المقرر أن تعمل المنظومة الأرضية التي يعني اسمها "عربة القتل المعاد تصميمها"، بإطلاق "عربة قاتلة" من صاروخ معترض للدفاع عن الولايات المتحدة في مواجهة أية هجمات بصواريخ بالستية طويلة الأمد، إلا أن البرنامج عانى من انتكاسات على مدى سنوات.

ففي كانون الأول/ ديسمبر 2018، خلُصت وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع إلى أن "مكونات حساسة معينة" لم تطابق متطلبات فنية، بحسب الناطق باسم وزارة الدفاع، الكولونيل روبرت كارفر.

وبعد خمسة أشهر قرر غريفين تعليق العقد والتفكير في بدائل. وخلص البنتاغون أخيرا إلى أن مشاكل التصميم لا يمكن التغلب عليها أو أنه من المكلف جدا إصلاحها، بحسب كارفر.

وأضاف غريفين: "سنستفيد من الأبحاث والتجارب التي أجريت قبل نهاية البرنامج في تطوير الجيل المقبل من الصواريخ المعترضة والذي سيشمل عربة القتل".


#وزارة الدفاع الأميركية
#منظومة صواريخ بالستية اعتراضية
#ريديزايند كيل فيكل

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البيت الأبيض: لدى عمر وطليب "نوايا سيّئة تجاه إسرائيل"
البيت الأبيض: لدى عمر وطليب "نوايا سيّئة تجاه إسرائيل"

2019-08-22

الحوثيون يقصفون قاعدة جوية بالسعودية ومعسكرا للتحالف
الحوثيون يقصفون قاعدة جوية بالسعودية ومعسكرا للتحالف

2019-08-22

بيونغ يانغ: فلتُوقف واشنطن أنشطتها "العسكرية العدائية" وبعدها نتحاور
بيونغ يانغ: فلتُوقف واشنطن أنشطتها "العسكرية العدائية" وبعدها نتحاور

2019-08-22

الأكثر قراءة

جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي

جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي

2019-08-21
كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

2019-08-21
ترامب يكرر فرزه ليهود أميركا: خونة لإسرائيل أم لا؟

ترامب يكرر فرزه ليهود أميركا: خونة لإسرائيل أم لا؟

2019-08-21
نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

2019-08-21
14 إصابة بينها خطيرة في حادث طرق قرب قلنسوة

14 إصابة بينها خطيرة في حادث طرق قرب قلنسوة

2019-08-21