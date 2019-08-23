واشنطن وموسكو تتبادلان التهم حول سباق تسلح

تبادلت كل روسيا والولايات المتحدة الاتهامات في الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، بالمخاطرة بإطلاق سباق تسلح جديد، في الوقت الذي أعربت فيه الصين عن عدم اهتمامها بالمشاركة في أي اتفاق روسي أميركي جديد للحد من الأسلحة.

وتأتي هذه الاتهمامات بعدما ألغت واشنطن وموسكو اتفاقية الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى بعد أن ألقى كل طرف بالمسؤولية على الآخر بانتهاك هذه الاتفاقية.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمام مجلس الامن إن اختبار واشنطن لصاروخ يطلق من الأرض هذا الأسبوع أظهر أن "أميركا جاهزة لسباق تسلح جديد".

وكانت قد طلبت روسيا اجتماع مجلس الأمن بعد اختبار الولايات المتحدة لنوع من الصواريخ تم حظره بموجب اتفاقية 1987 للحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

وأضاف بوليانسكي أن روسيا تمد يدها لإجراء "حوار جدي" حول مراقبة السلاح، متهما الاتحاد الأوروبي بالتسامح مع السلوك الأميركي بهذا الشأن.

ورد نظيره الأميركي، جوناثان كوهين، بالقول إن "الاتحاد الروسي والصين لا يزالان يرغبان بعالم تمارس فيه الولايات المتحدة ضبط النفس، بينما هما يواصلان بناء قدراتهما العسكرية بلا انقطاع وبلا خجل".

وأضاف "الاختبارات الأميركية لتطوير قدرات تقليدية تطلق من الأرض ليست استفزازية ولا تزعزع الاستقرار. نحن لن نقف بلا حراك".

والصاروخ الذي تم اختباره الأحد النسخة التي تطلق من الأرض من صاروخ توماهوك القادر على حمل سلاح نووي، وتم إخراجه من الخدمة بعد المصادقة على اتفاق حظر الأسلحة النووية متوسطة المدى.

وجاء إطلاق الصاروخ الأميركي بعد أسابيع من انفجار غامض في موقع تجارب روسي ربطه خبراء غربيون بمحاولات موسكو تطوير صاروخ يعمل بالطاقة النووية.

وأسفر الانفجار عن مقتل خمسة علماء وارتفاع في مستويات الإشعاعات النووية، على الرغم من أن السلطات الروسية التزمت الصمت حول طبيعة الانفجار.

وسأل كوهين "ماذا حدث بالضبط في 8 آب/ أغسطس في روسيا؟ ما كان سبب الانفجار، وما هو هذا النظام، وما الهدف الذي يخدمه؟".

وقال إن الولايات المتحدة مهتمة ب"الحد الجدي من الأسلحة" الذي يشمل الصين و"يتجاوز المعاهدات التي تركز على أنواع محدودة من الأسلحة النووية أو مدى الصواريخ".

لكن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، قال إن بكين "ليس مهتمة" في أن تكون جزءاً من أي معاهدة للحد من الأسلحة مع روسيا والولايات المتحدة.

وانتقد تشانغ جون انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى.

ووصف الممثل الدائم للصين، تصريحات سابقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول رغبته إبرام معاهدة جديدة تكون الصين أيضًا طرفًا فيها بـ "غير المقبولة".