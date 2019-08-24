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المكسيك: مقتل عالمة أحياء طعنًا قرب محمية طبيعية

تاريخ النشر: 24/08/2019 - 22:34

المكسيك: مقتل عالمة أحياء طعنًا قرب محمية طبيعية
أعضاء في الحرس الوطني المكسيكي (أ ب)
عرب ٤٨

تعرّضت عالمة أحياء مكسيكية، للطعن حتى الموت قرب محمية طبيعية حيث كانت تعمل في ولاية تشياباس الجنوبية، في ثاني جريمة من نوعها في نفس المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأدانت منظمة غرينبيس، وجماعات بيئية أخرى، مقتل الباحثة نورا لوبيز البالغة 43 عاما، والتي كانت ترأس برنامجا لحماية طيور الببغاء في محمية ألوكسيس الطبيعية الخاصة، خارج مدينة بالينكي.

وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية تشياباس، أنه قد عُثر على لوبيز، التي تركّز عملها على حماية طائر الببغاء القرمزي، مقتولة، الأربعاء، في الفندق الذي تعيش فيه في بالينكي بعد تعرضها لعدة طعنات.

وأضاف أنه تم إرسال فريق تحقيق خاص إلى مسرح الجريمة.

وكان قد عُثر في نفس هذه المنطقة على عالم البيئة، خوسيه لويس ألفاريز فلوريس، مقتولا في حزيران/ يونيو، وهو كان يعمل على حماية القرود العاوية، وقد أثار مقتله استنكارا دوليا.

ووفقا لإحصاءات حكومية، فقد قُتل 120 ناشطا بيئيا في المكسيك على مدار 15 عاما، وذلك في الغالب بسبب مواجهتهم مشاريع تعدين أو تنقيب عن النفط أو إقامة مشاريع بنية تحتية.

وقالت غرينبيس ومنظمات بيئية مكسيكية في بيان "نطالب السلطات بأن تجعل من جرائم قتل النساء ونشطاء البيئة في بلدنا أولوية وطنية".


#عالمة أحياء مكسيكية
#طعن حتى الموت
#محمية طبيعية
#ولاية تشياباس

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