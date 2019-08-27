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طهران ترفض اقتراح ماكرون بشأن برنامجها الصاروخي

تاريخ النشر: 27/08/2019 - 00:38

طهران ترفض اقتراح ماكرون بشأن برنامجها الصاروخي
اجتماع ظريف مع ماكرون (أب)
عرب ٤٨

رفضت الحكومة الإيرانية، الإثنين، اقتراح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن برنامجها الصاروخي، وخاصة ما يتصل بالصواريخ البالستية.

وقالت قناة "Press TV" الرسمية والناطقة باللغة الإنكليزية، الإثنين، إن الحكومة الإيرانية رفضت اقتراح ماكرون بشأن المحادثات حول البرنامج الصاروخي.

وكان قد قدم ماكرون، الجمعة، مقترحات لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي زار باريس، للتخفيف من التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن.

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد أعلن، الإثنين، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أن الظروف قد نضجت لعقد لقاء يجمع ترامب مع نظيره الإيراني، حسن روحاني.

من جهته قال ترامب، في المؤتمر الصحافي الختامي لمجموعة الدول السبع إنه "في إطار الظروف المناسبة، سيكون مستعدا للقاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني"، معتبرا أن عقد لقاء مع نظيره الإيراني في الأسابيع المقبلة يبدو واقعيا.

وأضاف أنه يتوقع اتفاقا بعيد المدى مع إيران، بموجبه لا تنتج أسلحة نووية وصواريخ بالستية.

 


#إيمانويل ماكرون
#إيران
#دونالد ترامب
#صواريخ بالستية
#محمد جواد ظريف

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