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أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة قرب حي السفارات

تاريخ النشر: 05/09/2019 - 12:02

أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة قرب حي السفارات
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 42 في انفجار سيارة ملغومة، اليوم الخميس، قرب أحد أحياء كابول التي تضم السفارة الأميركية وبعثة حلف شمال الأطلسي وبعثات دبلوماسية أخرى.

وهذا ثاني انفجار كبير في العاصمة الأفغانية تنفذه طالبان هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، في المدينة لاطلاع المسؤولين على اتفاق أميركي مع حركة طالبان للتوصل إلى سلام وإنهاء أطول حرب أميركية.

ووقع الانفجار في حي شاش داراك، البالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث تتواجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي "نؤكد وقوع انفجار في حي شاش داراك".

 وقال مسؤول أمني أفغاني لوكالة فرانس برس إن الانفجار أدى إلى إصابات. ولم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية عنه.

والإثنين قتل 16 شخصا على الأقل في هجوم لطالبان على حي سكني في شرق كابول.

وتتزايد أعمال العنف الدامية في العاصمة الأفغانية على الرغم من توصل الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى اتفاق "مبدئي" ينص على سحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

لكن القلق يزداد بشأن الاتفاق إذ يخشى الأفغان من أن يؤدي إلى عودة طالبان إلى السلطة، فيما تتصاعد أصوات مشككة من نواب ومسؤولين أميركيين.

 


#أفغانستان
#كابول
#تفجير
#سيارة مفخخة
#طالبان

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