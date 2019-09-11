ميركل تُحذر الاتحاد الأوروبي من تأثيرات الحرب التجارية

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى اتباع سياسات أكثر تعددية، وتهيئة نفسه لنتائج الحرب الاقتصادية الصينية الأميركية، وتعاظم القوة الجيواستراتيجية الروسية، التي ستؤثر عليه بشكل جذري.

وشددت ميركل في كلمة بالبرلمان الألماني، على ضرورة تعزيز جميع دول القارة الأوروبية، التعاون فيما بينها، لمواجهة التغيرات الجذرية التي تحدث في العالم.

وأشارت أيضا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيضعف الاتحاد.

وتابعت قائلة: "هناك الولايات المتحدة صاحبة القوة السياسية والعسكرية الأولى في العالم، والتي تعد حليفة أوروبا رغم اختلاف وجهات النظر حول العديد من المسائل، وفي الطرف الآخر توجد الصين التي تزداد قوة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية".

وأردفت قائلة: "مقابل هذا الوضع، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبع سياسة التعددية بشكل جيد، فالولايات المتحدة لن تتبنى دور الحامي للاتحاد كما فعلت في زمن الحرب الباردة، لذا على أوروبا أن تكون قوية".

وتطرقت إلى الزيارة التي أجرتها الأسبوع الماضي إلى الصين، قائلة: "شددت خلال لقائي مع مسؤولي بكين على ضرورة احترام حقوق الإنسان".

وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أشارت ميركل إلى أنه ما زال هناك فرصة لتحقيق هذا الخروج باتفاق، وأن حكومتها تبذل جهودا من أجل ذلك.

وفي الوقت نفسه، صرحت المستشارة الألمانية، أن برلين أعدت تحضيراتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وفيما يخص الأزمة السورية، شددت عل ضرورة إطلاق مرحلة الحل السياسي في هذا البلد، مبينة أن أوروبا تتحمل مسؤولية في هذا الخصوص.

كما تطرقت المستشارة الألمانية إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، قائلة: "ألمانيا لا ترغب في رؤية حروب بالوكالة في ليبيا كما تحدث في سورية، ونسعى لعرقلة هذه الحروب".