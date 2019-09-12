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أميركا تحشد لتعاون عسكري إقليمي ضد فنزويلا

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 09:23

أميركا تحشد لتعاون عسكري إقليمي ضد فنزويلا
عرب ٤٨ / أ ف ب

شرعت الولايات المتحدة بتفعيل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأميركية والمعارضة الفنزويلية، ردا على تحركات عسكرية لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس.

وقدمت المعارضة الفنزويلية بزعامة خوان غوايدو، طلبا لتفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدولي الأميركية، وفق بيان لوزير الخارجية الأميركي قام الرئيس دونالد ترامب، بنشره على "تويتر" في ساعة مبكرة الخميس.

وقال بومبيو إن "التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا، وكذلك تواجد مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا".

وأضاف بومبيو في البيان إن تفعيل المعاهدة هو "إقرار بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد" لنظام مادورو في المنطقة.

وتشهد فنزويلا أسوأ أزمة في تاريخها الحديث. وإلى جانب الاضطرابات السياسية، تعاني فنزويلا من فوضى اقتصادية دفعت حوالي 3,3 ملايين من سكانها إلى الهجرة منذ 2016، حسب الأمم المتحدة.

 


#أميركا
#فنزويلا
#معاهدة عسكرية
#مادورو
#بومبيو
#غوايدو

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