  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

2500 مفقود في جزر الباهاما بسبب الإعصار "دوريان"

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 06:48

2500 مفقود في جزر الباهاما بسبب الإعصار "دوريان"
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أدرجت حكومة جزر الباهاما، الأربعاء، نحو 2500 شخص في قائمة المفقودين، وذلك من جراء الإعصار "دوريان".

وجاء أن أسماء المفقودين في القائمة لم تتم مراجعتها مقارنة بقوائم أشخاص تم إجلاؤهم من الجزر المدمرة أو هؤلاء الذين مازالوا في الملاجئ.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في البلاد، كارل سميث، إنه يتوقع أن تتقلص القائمة عند فحصها ومراجعتها.

بعد أكثر من أسبوع من تسبب دوريان في تدمير آلاف المنازل في جزر الباهاما الكبرى وجزر أباكو، تقدر حصيلة القتلى بنحو 50 شخصا، وهي مرشحة للزيادة، مع استمرار فرق البحث والإنقاذ في مهامهم وسط الأنقاض.

بالرغم من عودة التيار الكهربي إلى جزء كبير من جزيرة الباهاما الكبرى، فإن البنية التحتية الكهربائية حول مرفأ مارش، أكبر مدن أباكو، قد دُمرت.

وكان وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوك، قد وصف الإعصار بأنه الأكبر من نوعه الذي ضرب الجزر حتى الآن، وأن المنطقة لم تشهد من قبل هذا المستوى من الكوارث الطبيعية. كما أشار إلى أن هناك 70 ألف شخص بحاجة لمساعدات عاجلة كالطعام وماء الشرب النظيف.


#جزر الباهاما
#الإعصار دوريان

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: السلطات تعتقل نجل رئيس تحرير صحيفة للضغط عليه
مصر: السلطات تعتقل نجل رئيس تحرير صحيفة للضغط عليه

2019-09-11

روسيا: إعلان نتنياهو حول الأغوار يؤدي إلى تصاعد في حدة التوتر
روسيا: إعلان نتنياهو حول الأغوار يؤدي إلى تصاعد في حدة التوتر

2019-09-11

بلومبيرغ: لقاء متوقع بين ترامب وروحاني في الأمم المتحدة
بلومبيرغ: لقاء متوقع بين ترامب وروحاني في الأمم المتحدة

2019-09-11

الأكثر قراءة

"ضم الأغوار": ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو

2019-09-11
الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

2019-09-11
الموت يغيب البروفيسور قيس فرو

الموت يغيب البروفيسور قيس فرو

2019-09-11
طيران الاحتلال يقصف 15 موقعا في غزة

طيران الاحتلال يقصف 15 موقعا في غزة

2019-09-11
واشنطن تبلغ العراق أن إسرائيل قصفت مواقع للحشد الشعبي

واشنطن تبلغ العراق أن إسرائيل قصفت مواقع للحشد الشعبي

2019-09-11