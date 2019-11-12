  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مسؤول فرنسي يميني يدعو لرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 20:17

مسؤول فرنسي يميني يدعو لرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

طالب مسؤول في اليمين الفرنسي المتطرف، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول طلب تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الأخيرة "تبتز" التكتل.

وجاءت تصريحات نائب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، الذي أعلن أن الحزب يدعو إلى "رفض حازم ونهائي" لانضمام تركيا للاتحاد، تعليقا على ترحيل عناصر "داعش" إلى فرنسا.

وكانت تركيا باشرت أمس الإثنين، إبعاد عناصر أجانب في "داعش"، تحتجزهم، فطردت بالفعل ثلاثة، وأعلنت عزمها على طرد 22 آخرين قريبا خاصة من الفرنسيين والألمان.

وحرصت وزارة الخارجية الفرنسية على التذكير الثلاثاء أن تركيا سبق وأن طردت جهاديين مع عائلاتهم إلى فرنسا، حيث كانوا يعتقلون فور نزولهم من الطائرة.

وقال بارديلا للقناة الفرنسية الثانية إن "الابتزاز الذي يمارسه السلطان الإسلامي إردوغان لم يعد يحتمل. على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رفضا حازما ونهائيا إلى طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن دفع الملايين والمليارات إلى تركيا سنويا" في إطار الآليات التي تسبق الانضمام، وضبط تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.

وأكد بورديلا أنه "يعارض استعادة الجهاديين (...) ويؤيد إقرار عقوبة السجن المؤبد الفعلي للمدانين بالإرهاب" في حال كان لا بد من محاكمتهم في فرنسا.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن إعادة الجهاديين تتم بناء على اتفاق بهذا الصدد تفاوض عليه عام 2014 وزير الداخلية في تلك الفترة برنار كازنوف، واعتبرت أن هذا الاتفاق "ينفذ حاليا من دون عقبات".

وُذكر أن هناك 11 فرنسيا وإثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل المتخذة بحقهم.

وانتقدت تركيا عدة دول أوروبية خلال الأسابيع الماضية لرفضها استعادة مواطنيها. وتعهدت بإعادة مقاتلي التنظيم، حتى لو تم إلغاء جنسيتهم.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، أمس الإثنين، إن تركيا ليست "فندقا" لمقاتلي "داعش"، مضيفا أن "أنقرة ستبدأ في إعادة المقاتلين إلى بلادهم اعتبارا من اليوم الإثنين". ولم يفصح صويلو عن عدد المقاتلين أو الدول التي سيرسلون إليها.


#تركيا
#فرنسا
#يمين متطرف
#الاتحاد الأوروبي
#التطرف

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتجاجات اللبنانية تتجدد عقب خطاب عون: مقتل متظاهر برصاص الجيش
الاحتجاجات اللبنانية تتجدد عقب خطاب عون: مقتل متظاهر برصاص الجيش

2019-11-13

السودان: إعادة تشكيل لجنة التحقيق حول مفقودي فض الاعتصام
السودان: إعادة تشكيل لجنة التحقيق حول مفقودي فض الاعتصام

2019-11-13

العراق: تواصل الاحتجاجات والأمم المتّحدة تتدخّل
العراق: تواصل الاحتجاجات والأمم المتّحدة تتدخّل

2019-11-12

الأكثر قراءة

استشهاد القيادي في

استشهاد القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا وزوجته في غارة إسرائيلية

2019-11-12
7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

2019-11-12
دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في

دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في "الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري

2019-11-12
طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

2019-11-12
بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

2019-11-12