إسبانيا: اختفاء مدير مخابرات فنزويلا السابق المطلوب أميركيا قُبيل تسليمه

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، "اختفاء" رئيس جهاز الاستخبارات الفنزويلي السابق، المطلوب في الولايات المتحدة، قبل أن يُرحّل ليخضع لمحاكمة فيها.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية صباح اليوم، إلى أن الجنرال هوغو كارفاخال، إلى احتمال فراره من إسبانيا قُبيل تسليمه.

وقالت الشرطة الإسبانية لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية للأنباء، إنها تعجز عن العثور على كارفاخال.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية الجمعة الماضية أن محكمة إسبانية ألغت حكما سابقا برفض مذكرة الاعتقال الصادرة في الولايات المتحدة بحق كارفاخال وأمرت السلطات بالاستجابة لطلب الترحيل الأميركي.

وقال كارفاخال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "في ضوء الشائعات في الصحافة، ذهب المحامون إلى المحكمة الوطنية العليا يومي الجمعة والسبت، ويقومون أيضًا بالتحقق من نظام الإخطار الرسمي بشكل متواصل. واعتبارا من اللحظة، لم أُخطر انا أول المحامين رسميا، بصدور أي قرار رسمي بشأن قضيتي".

وتتهم الولايات المتحدة كارفاخال، بقيادة عمليات "الإتجار بالمخدرات" التي تزعم السلطات الأميركية أن شخصيات مهمة في النظام الفنزويلي، تنتفع منها وتديرها.