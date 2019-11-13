  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مقتل 7 بانفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابول

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 08:02

مقتل 7 بانفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابول
(أ.ب.)
عرب ٤٨

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الأفغانية كابول، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وأوضح رحيمي أن الانفجار وقع في الساعة 7,25 صباحا في القطاع "بي دي 15" بشمال العاصمة الأفغانية على مقربة من وزارة الداخلية.

وقال إن جميع القتلى من المدنيين، مضيفا "هذه هي المعلومات الأولية، وسنكشف المزيد من التفاصيل لاحقا".

وذكر مصدر آخر في الوزارة إن الانفجار نتج عن عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة واستهدف موكب آليات حكومية على طريق رئيسي، ولم يعرف بعد ما إذا كان عناصر من الموكب بين الضحايا.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ذروة.

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني، أن السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.

وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ العام 2014، وهو ابن مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن العديد من الهجمات على كابول وعلى قوات الحلف الأطلسي.

والسجينان الآخران اللذان من المفترض إطلاق سراحهما هم، حاج ملي خان الذي يعتقد أنه عم قائد حركة حقاني سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد الذي يقال إنه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسي لطالبان في قطر.

 


#كابول
#طالبان
#أفغانستان
#تفجير

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الرئيس البوليفي المستقيل: جريمتي الوحيدة هي معاداتي للاستعمار
الرئيس البوليفي المستقيل: جريمتي الوحيدة هي معاداتي للاستعمار

2019-11-13

الصين ربما تحتجز عددا أكبر بكثير من الأويغور
الصين ربما تحتجز عددا أكبر بكثير من الأويغور

2019-11-13

الاحتجاجات اللبنانية تتجدد عقب خطاب عون: مقتل متظاهر برصاص الجيش
الاحتجاجات اللبنانية تتجدد عقب خطاب عون: مقتل متظاهر برصاص الجيش

2019-11-13

الأكثر قراءة

استشهاد القيادي في

استشهاد القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا وزوجته في غارة إسرائيلية

2019-11-12
7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

7 شهداء في غزة... وإطلاق نحو 190 قذيفة من القطاع

2019-11-12
دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في

دمشق: محاولة لاغتيال القيادي في "الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري

2019-11-12
طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

طوارئ في غزة وقذائف صاروخية على جنوبي ووسط البلاد

2019-11-12
بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

بسمة طبعون: قتلا سعدي وبشكار إثر طلب بعدم شرب الخمر

2019-11-12