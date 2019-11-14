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الجنائية الدولية تجيز التحقيق بالجرائم بحق الروهينغا

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 17:30

الجنائية الدولية تجيز التحقيق بالجرائم بحق الروهينغا
عرب ٤٨ / أ ف ب

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في جرائم مرتكبة في بورما ضد أقلية الروهينغا، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها "سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة ببورما". والمحكمة مخولة محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم.

وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، تحقيقا أوليا في أيلول/سبتمبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

ثم طلبت بنسودة في حزيران/يونيو 2019 فتح تحقيق فعلي هو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له، اليوم الخميس.

وفر أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينغا في آب/أغسطس 2017، من بورما ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على هجمات لمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية.

وأمام تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، لجأ الروهينغا إلى مخيمات مؤقتة في بنغلادش.

وعلى الرغم من أن بورما ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغا إلى بنغلادش التي هي دولة طرف فيها.

رفضت بورما قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنكرته.

ورفعت غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بورما الاثنين بتهمة ارتكاب "أفعال الإبادة الجماعية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.


#الروهينغا
#بورما
#لاهاي
#الجنائية الدولية

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