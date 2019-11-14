"على إسرائيل أن تدفع إلى لبنان تعويضات فوريّة"

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم، الخميس، على قرارا قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل بدفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن التعويضات تقدر بـ856.4 مليون دولار بسبب بقعة زيت هائلة بطول الساحل اللبناني نتجت عن غارة جوية إسرائيلية وقعت في 15 تموز/يوليو 2006 (خلال الحرب)، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.

وصوت لصالح القرار 158 دولة فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل) وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

ونص القرار على أن "حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئيا".

والقرار الصادر اليوم هو الرابع عشر، الذي تصدره الجمعية العامة منذ عام 2006، ويطالب إسرائيل بدفع تلك التعويضات والمقدرة بحوالي 856.4 مليون دولار أميركي.

وطلب الجمعية العامة من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين في أيلول/ سبتمبر المقبل تقريرا عن تنفيذ هذا القرار غير الملزم.