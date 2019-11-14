  2. إسرائيليات
  3. أخبار

"على إسرائيل أن تدفع إلى لبنان تعويضات فوريّة"

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 20:53

"على إسرائيل أن تدفع إلى لبنان تعويضات فوريّة"
بنيامين نتنياهو (أ.ب)
عرب ٤٨

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم، الخميس، على قرارا قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل بدفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن التعويضات تقدر بـ856.4 مليون دولار بسبب بقعة زيت هائلة بطول الساحل اللبناني نتجت عن غارة جوية إسرائيلية وقعت في 15 تموز/يوليو 2006 (خلال الحرب)، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.

وصوت لصالح القرار 158 دولة فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل) وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

ونص القرار على أن "حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئيا".

والقرار الصادر اليوم هو الرابع عشر، الذي تصدره الجمعية العامة منذ عام 2006، ويطالب إسرائيل بدفع تلك التعويضات والمقدرة بحوالي 856.4 مليون دولار أميركي.

وطلب الجمعية العامة من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين في أيلول/ سبتمبر المقبل تقريرا عن تنفيذ هذا القرار غير الملزم.

 


#إسرائيل
#لبنان
#حرب
#2006
#تموز

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رغم التهدئة: تعطيل الدراسة بالجنوب بقرار من رؤساء المجالس
رغم التهدئة: تعطيل الدراسة بالجنوب بقرار من رؤساء المجالس

2019-11-14

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نواصل العمل المكشوف والسري على كافة الجبهات
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نواصل العمل المكشوف والسري على كافة الجبهات

2019-11-14

نتنياهو: أهداف عملية الاغتيال تحققت بكاملها
نتنياهو: أهداف عملية الاغتيال تحققت بكاملها

2019-11-14

الأكثر قراءة

ساعات حاسمة لمساعي

ساعات حاسمة لمساعي "التهدئة".. جهود تُبذل في القاهرة

2019-11-13
زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

2019-11-13
بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

2019-11-13
تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

2019-11-13
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

2019-11-13