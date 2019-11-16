  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بومبيو يتهم إيران باستخدام الجهاد الإسلامي لضرب إسرائيل

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 17:49

بومبيو يتهم إيران باستخدام الجهاد الإسلامي لضرب إسرائيل
عرب ٤٨ / وكالات

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بتوظيف حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة من أجل ضرب إسرائيل.

وقال   بومبيو إن "إيران تستخدم وكيلها الإرهابي الجهاد الإسلامي لضرب حليفتنا الكبيرة إسرائيل"، زاعما أن طهران لا تريد السلام في الشرق الأوسط

وأضاف بومبيو في تغريدة "يجب أن نستمر في الضغط على إيران إلى أن تتفاوض على اتفاق شامل يضمن وقف دعمها للجماعات الإرهابية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه جنوبي البلاد، وذلك بعد اغتيال الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في غارة على قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن أبو العطا مسؤول عن إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات "علاف غزة" والبلدات في الجنوب أراضيها، وزعمت أنه كان يحضر للمزيد من الهجمات.

وشهد حصاد الأسبوع الماضي خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 36 فلسطينيا، إثر استهدافهم بطائرات الاحتلال، فيما استشهد فلسطيني وحد برصاص جنود الاحتلال في الضفة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأصيب 108 إسرائيليين بجراح مختلفة وحالات هلع، وذلك ضمن 125 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها إطلاق الصواريخ على جنوبي البلاد ومستوطنات "غلاف غزة"، وعشرات الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.

 


#بومبيو
#إيران
#إسرائيل
#قطاع غزة
#الجهاد الإسلامي
#بهاء أبو العطا

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيكيا: 200 ألف متظاهر يطالبون باستقالة رئيس الوزراء
تشيكيا: 200 ألف متظاهر يطالبون باستقالة رئيس الوزراء

2019-11-16

فرنسا: عودة "السترات الصفراء"... واحتدام المواجهات
فرنسا: عودة "السترات الصفراء"... واحتدام المواجهات

2019-11-16

الجزائر: مرشحو الرئاسة يوقعون "الميثاق الأخلاقي"
الجزائر: مرشحو الرئاسة يوقعون "الميثاق الأخلاقي"

2019-11-16

الأكثر قراءة

النقب: مصرع طفل نُسي داخل غسالة

النقب: مصرع طفل نُسي داخل غسالة

2019-11-15
غارات ليلية للاحتلال على مواقع للمقاومة

غارات ليلية للاحتلال على مواقع للمقاومة

2019-11-15
مندلبليت سيعلن عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الثلاثاء المقبل

مندلبليت سيعلن عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الثلاثاء المقبل

2019-11-15
الاحتلال يدعو لتسهيلات في غزة بعد امتناع حماس عن القتال

الاحتلال يدعو لتسهيلات في غزة بعد امتناع حماس عن القتال

2019-11-15
تقارير: توافق على تولي الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة اللبنانية

تقارير: توافق على تولي الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة اللبنانية

2019-11-15