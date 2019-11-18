  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كاليفورنيا: مقتل 4 آسيويين وإصابة 6 بإطلاق نار

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 09:58

كاليفورنيا: مقتل 4 آسيويين وإصابة 6 بإطلاق نار
(أ ب)
عرب ٤٨

أطلق مجهولان، مساء الأحد، النار على حفل منزلي في مدينة فرينسو وسط ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وبحسب الشرطة، فقد تسلل مسلحان مجهولان إلى حفل أقيم قبيل مباراة لكرة القدم، وأطلقوا النار على الحضور.

وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قتلوا وأن ستّة آخرين أُصيبوا بجراح متفاوتة. ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.

وقال دولي إن الشرطة تنظر إلى تسجيلات مراقبة وتتحدث مع شهود عيان بحثا عن المشتبه بهما.

وقالت صحيفة "ذي غارديان" إن جميع الضحايا هم رجال آسيويون تترواح أعمارهم بين الـ25 والـ35 عاما.


#إطلاق نار
#إطلاق نار جماعي
#الولايات المتحدة
#عنف
#جريمة

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مناورات عسكرية بكوريا الشمالية ونائبة وزير الخارجية تطير لموسكو
مناورات عسكرية بكوريا الشمالية ونائبة وزير الخارجية تطير لموسكو

2019-11-18

قبضة الهند القمعية تطال السياسيين الموالين لها في كشمير
قبضة الهند القمعية تطال السياسيين الموالين لها في كشمير

2019-11-18

البرازيل: لولا يؤكد أن خروجه من السجن لا "يُنهي المعركة"
البرازيل: لولا يؤكد أن خروجه من السجن لا "يُنهي المعركة"

2019-11-18

الأكثر قراءة

رهان

رهان "كاحول لافان" على انشقاق بالليكود والمشتركة ليست بالحسبان

2019-11-17
قبرص: القبض على إسرائيلي ومصادرة آلية تجسس بحوزته

قبرص: القبض على إسرائيلي ومصادرة آلية تجسس بحوزته

2019-11-17
مؤتمر نتنياهو الطارئ.. للتحريض: العرب داعمو إرهاب

مؤتمر نتنياهو الطارئ.. للتحريض: العرب داعمو إرهاب

2019-11-17
غضب وإحباط أميركي من نتنياهو بسبب فشله بتشكيل حكومة

غضب وإحباط أميركي من نتنياهو بسبب فشله بتشكيل حكومة

2019-11-17
بزعم سرقة سيارة: مقتل فلسطيني برصاص الشرطة بالقدس

بزعم سرقة سيارة: مقتل فلسطيني برصاص الشرطة بالقدس

2019-11-17