"700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي لاعتقال دحلان"

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، أنها ستمنح جائزة قدرها 700 ألف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، المقيم في دولة الإمارات.

وقال وزير الداخلية، سليمان سويلو، في حديث لصحيفة "حرييت"، إن دحلان سيدرج في قائمة الإرهابيين المطلوبين. وأشار إلى أنه سيتم تحديد مكافأة تبلغ قيمتها ما يقارب 700 ألف دولار لمن يساعد في تقديم معلومات تساعد على إلقاء القبض عليه.

وتتهم تركيا دحلان بأنه مرتزق يعمل لحساب دولة الإمارات وبالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان؛

كما تتهم وسائل الإعلام التركية، دحلان، بالتورط في الانقلاب الفاشل عام 2016، ولعب دور في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

والشهر الماضي، اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، دولة الإمارات "بإيواء إرهابي". وصرح لقناة "الجزيرة" القطرية "لقد فر (دحلان) إليك لأنه عميل لإسرائيل"؛ كما اتهم الإمارات بمحاولة استبدال دحلان بعباس.

وسارع دحلان إلى الرد بحدة، متهما إردوغان، بدعم "الجماعات الإرهابية" في سورية، وسرقة الذهب من البنك المركزي الليبي، و"التصرف كما لو أنه أمير المؤمنين"، وذلك في مقابلة مع قناة سعودية.

وحكمت محكمة فلسطينية على دحلان (58 عاما)، غيابيا، بالسجن ثلاث سنوات في عام 2016 بتهمة الفساد، كما أمرته بسداد مبلغ 16 مليون دولار، طبقا لمحاميه.

وكان دحلان قائدا لجهاز "الأمن الوقائي" في قطاع غزة، لكنه فقد الغطاء السياسي اللازم بعد أن سيطرت حماس على قواته عام 2007.