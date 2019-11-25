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قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بتدمير 4 دول

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 15:37

قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بتدمير 4 دول
قائد الحرس الثوري سلامي (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في خطاب تلفزيوني، اليوم الإثنين، إن إيران ستدمر الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء.

وقال سلامي "لقد أظهرنا ضبط النفس... أظهرنا الصبر على التحركات العدائية لأميركا والنظام الصهيوني (إسرائيل) والسعودية وبريطانيا ضد جمهورية إيران الإسلامية... لكننا سندمرهم إذا تجاوزوا خطوطنا الحمراء".

واندلعت مظاهرات في إيران، الأسبوع قبل الماضي، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة، لكنه يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة.

واتهمت السلطات الإيرانية، من اعتبرتهم "عملاء للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية" بالوقوف وراء الاحتجاجات.

وتحدثت تقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية عن مقتل 115 شخصا على الأقل أثناء الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية.

وأعلن سلامي، أن إيران "ستأخذ بالثأر" ممن وصفهم بـ "قوى الغطرسة العالمية وعملائها" لعناصر قوات الأمن الذين قتلوا خلال الاضطرابات في البلاد.

وقال قائد الحرس الثوري، إننا "سنأخذ بثأر الشهداء المدافعين عن الأمن من قوى الغطرسة العالمية وعملائهم في البلاد"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء. وأكد أن المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي.

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#إيران
#الحرس الثوري
#إسرائيل
#أميركا
#السعودية
#تدمير

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