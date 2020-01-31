  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إردوغان يصف الصمت العربي بـ"الخيانة" إزاء "صفقة القرن"

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 12:32

إردوغان يصف الصمت العربي بـ"الخيانة" إزاء "صفقة القرن"
(الأناضول)
عرب ٤٨

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، بعض الدول العربية بارتكاب "خيانة" عبر البقاء "صامتة" إزاء خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط.

وقال إردوغان في خطاب أمام مسؤولي حزبه، "حزب العدالة والتنمية" في أنقرة إن "الدول العربية التي تدعم مثل هذه الخطة إنما ترتكب خيانة حيال القدس وكذلك حيال شعوبها والأهم من ذلك حيال كل الإنسانية".

وأضاف اردوغان "السعودية بشكل خاص صامتة. متى ستوصلين صوتك؟ سلطنة عمان والبحرين الأمر نفسه. حكومة أبوظبي تصفق. عار عليكم!".

وكان إردوغان المدافع بشدة عن القضية الفلسطينية اعتبر الأربعاء، أن هذه الخطة التي تقدم القدس على أنها "عاصمة لا تقسم" لإسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد الرئيس التركي الجمعة أن "تركيا لا تعترف بهذه الخطة التي تقضي على فلسطين وتسطو على القدس ولن تقبل بها" مؤكدا أن "القدس خط أحمر بالنسبة إلينا".

والقدس تشكل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وكان القادة الأتراك انتقدوا بشدة مبادرة الرئيس الأميركي، الذي اعترف في العام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل إليها السفارة الأميركية من تل أبيب.

وتهاجم الصحافة التركية القريبة من السلطة باستمرار بعض الدول العربية وخصوصا السعودية والإمارات متهمة إياها بالتقارب مع إسرائيل على خلفية العداء المشترك لإيران.

وقد تدهورت علاقات تركيا مع السعودية بسبب قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في عام 2018.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إردوغان
#صفقة القرن
#القدس
#ترامب
#إردوغان

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البنتاغون: 64 إصابة في الهجوم الإيراني على القاعدتين في العراق
البنتاغون: 64 إصابة في الهجوم الإيراني على القاعدتين في العراق

2020-01-31

إردوغان يهدد بـ"ضربة عسكرية" على سورية
إردوغان يهدد بـ"ضربة عسكرية" على سورية

2020-01-31

الآلاف يتظاهرون في عمان ضد "صفقة القرن"
الآلاف يتظاهرون في عمان ضد "صفقة القرن"

2020-01-31

الأكثر قراءة

"من الاحتلال للاستقلال"؟ السلطة الفلسطينية تتبرّأ من "أوسلو"

2020-01-30
نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على

نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على "صفقة القرن"

2020-01-30
عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

2020-01-30
حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

2020-01-30
كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

2020-01-30