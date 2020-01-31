إردوغان يصف الصمت العربي بـ"الخيانة" إزاء "صفقة القرن"

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، بعض الدول العربية بارتكاب "خيانة" عبر البقاء "صامتة" إزاء خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط.

وقال إردوغان في خطاب أمام مسؤولي حزبه، "حزب العدالة والتنمية" في أنقرة إن "الدول العربية التي تدعم مثل هذه الخطة إنما ترتكب خيانة حيال القدس وكذلك حيال شعوبها والأهم من ذلك حيال كل الإنسانية".

وأضاف اردوغان "السعودية بشكل خاص صامتة. متى ستوصلين صوتك؟ سلطنة عمان والبحرين الأمر نفسه. حكومة أبوظبي تصفق. عار عليكم!".

وكان إردوغان المدافع بشدة عن القضية الفلسطينية اعتبر الأربعاء، أن هذه الخطة التي تقدم القدس على أنها "عاصمة لا تقسم" لإسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد الرئيس التركي الجمعة أن "تركيا لا تعترف بهذه الخطة التي تقضي على فلسطين وتسطو على القدس ولن تقبل بها" مؤكدا أن "القدس خط أحمر بالنسبة إلينا".

والقدس تشكل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وكان القادة الأتراك انتقدوا بشدة مبادرة الرئيس الأميركي، الذي اعترف في العام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل إليها السفارة الأميركية من تل أبيب.

وتهاجم الصحافة التركية القريبة من السلطة باستمرار بعض الدول العربية وخصوصا السعودية والإمارات متهمة إياها بالتقارب مع إسرائيل على خلفية العداء المشترك لإيران.

وقد تدهورت علاقات تركيا مع السعودية بسبب قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في عام 2018.