  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

البنتاغون: 64 إصابة في الهجوم الإيراني على القاعدتين في العراق

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 19:03

البنتاغون: 64 إصابة في الهجوم الإيراني على القاعدتين في العراق
قاعدة عين الأسد بالعراق بعد الهجوم الإيراني (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الدّفاع الأميركية (بنتاغون) أنّ 64 أميركيًّا قد أصيبوا خلال الهجوم الإيرانيّ على قاعدة "عين الأسد" في العراق، في بداية الشّهر الجاري، ردًّا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد.

وجاء إعلان البنتاغون عن الحصيلة الجديدة بعد أن أعلن المتحدث باسم البنتاغون، اللفتنانت- كولونيل توماس مامبل أمس، الخميس، عن إصابة 34 جنديًّا أميركيًّا في الهجوم بارتجاج دماغي، وبين أنّ 39 التحقوا بوحداتهم، من أصل المصابين ال64 وعاد الآخرون إلى الولايات المتحدة.

وكانت قوات الجو - فضاء التابعة للحرس الثّوري الإيرانيّ قد نفذت ليل 7 و 8 كانون الثاني/ يناير هجمتين على قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" اللّتين تضمان 5200 جندي أميركي في العراق، ردًّا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية محددة.

وبعد الهجوم أكد دونالد ترامب أن أي أميركي لم يصب؛ وردا على سؤال الأسبوع الماضي حول ارتفاع حصيلة هذه الغارات، قلل ترامب من حجم الغارات سعيا لتفادي أي تصعيد عسكري مع إيران، وقال إنّه: "سمعت أنهم مصابون بصداع. لا اعتبر ذلك إصابات بالغة".

وكان معارضوه الديموقراطيون اتهموه بالكذب والتقليل من احترام الجنود الجرحى.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إيران
#بنتاغون
#قاعدة عين الأسد
#العراق
#قاسم سليماني
#فيلق القدس

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إردوغان يهدد بـ"ضربة عسكرية" على سورية
إردوغان يهدد بـ"ضربة عسكرية" على سورية

2020-01-31

الآلاف يتظاهرون في عمان ضد "صفقة القرن"
الآلاف يتظاهرون في عمان ضد "صفقة القرن"

2020-01-31

السيستاني: يرفض قمع المتظاهرين ويندّد بـ"صفقة القرن"
السيستاني: يرفض قمع المتظاهرين ويندّد بـ"صفقة القرن"

2020-01-31

الأكثر قراءة

"من الاحتلال للاستقلال"؟ السلطة الفلسطينية تتبرّأ من "أوسلو"

2020-01-30
نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على

نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على "صفقة القرن"

2020-01-30
عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

2020-01-30
حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

2020-01-30
كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

2020-01-30