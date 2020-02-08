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الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 722

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 08:40

الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 722
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم، السبت، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أصاب أكثر من 34 ألفا و500 شخص في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، توفي منهم 722 شخصا.

ويشكل هذا العدد الجديد زيادة قدرها 86 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية حتى الآن.

وفي التحديث اليومي، أوضحت اللجنة الوطنية للصحة أن 3339 إصابة جديدة مؤكدة سجلت.

وتقترب حصيلة الوباء من عدد الوفيات بفيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي حدث في 2002 و2003 وأسفر عن وفاة 774 شخصا في العالم.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء وقد اتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/ يناير.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

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#كورونا
#فيروس
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#الصين
#ضحايا

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