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الكونغرس يناقش تقليص صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 10:15

الكونغرس يناقش تقليص صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

عقد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، جلسة لمناقشة إقرار مشروع يحدّ من صلاحيات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بشأن فتح جبهة حربية مع إيران، ومن المتوقع أن يتم إقراره بعدما وافق ثمانية أعضاء جمهوريين على التصويت إلى جانب الديموقراطيين.

ويتوقع أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات قوى الحرب الخميس، وسط مخاوف من إمكان دخول ترامب في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران دون استشارة الكونغرس.

ويعتمد ترامب على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمنع تشريعات لا يوافق عليها، لهذا فإن إقرار تقييد صلاحياته الحربية من شأنه وضعه في موقف محرج.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي سيستخدم الفيتو ضد القرار في حال إقراره، إلا أنه وجه تحذيرًا إلى مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء بوجوب التصويت ضده وعدم والحد من خياراته المتعلقة بسياسته.

وكتب ترامب على حسابه في موقع "تويتر"، أنه "من المهم جدًا لأمن بلادنا أن لا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار قوى الحرب المتعلق بإيران".

وأضاف الرئيس الأميركي، أنه "نحن نقوم بعمل جيد جدًا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف، إذا كانت يداي مغلولتان فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة. الديموقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري".

وفي كانون الثاني/ يناير، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد إعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب مدمرة.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، تيم كاين، إن "مشروع القرار هذا يهدف إلى منع شن حرب من جانب واحد".

وأضاف أنه "على الكونغرس أن يعيد تأكيد دورنا الدستوري في قضايا الحرب والسلام".

ويتوجب إيجاد تسوية بين ما أقره مجلس النواب سابقًا وما سيقره مجلس الشيوخ للتوصل إلى نص واحد قبل إرسال القانون إلى البيت الأبيض لتوقيعه، ومن المتوقع أن يتم هذا بحلول نهاية شباط/ فبراير.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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