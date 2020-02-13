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المكسيك: خفض تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة بـ74,5%

تاريخ النشر: 13/02/2020 - 08:58

المكسيك: خفض تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة بـ74,5%
عرب ٤٨

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو ابرارد، على هامش المؤتمر الصحافي الصباحي لرئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّ "أرقام الذين يعبرون الحدود باتجاه الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 74,5%".

وذكر أن عدد المهاجرين غير النظاميين بلغ في أيار/ مايو الماضي 144 ألفًا و116 شخصًا، وهذا الرقم انخفض الآن إلى 34 ألفًا و200 شخص.

وأضاف أنه "اليوم لدينا نتائج إيجابية، ليس لأن الأمر يتعلق فقط بخفض التدفق غير القانوني، وهو الهدف الرئيس، وإنّما ايضا لأنّ الأشخاص المتواجدين على التراب الوطني في أمان".

وأوضح أنّ المكسيك منحت 60 ألف وظيفة لمهاجرين متواجدين على أراضيها، مضيفًا "الهدف ليس أن يطلب هؤلاء مأوى، وإنّما الحد من الاحتمال المرتفع جدا في أن يقرروا الهجرة".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، تواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين غير القانونيين باتجاه حدودها مع المكسيك، ما أثّر سلبا على العلاقات بين واشنطن ومكسيكو.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الآتية من المكسيك في حال امتنعت الحكومة المكسيكية عن وضع حد لتدفق المهاجرين، الذين يتحدرون بغالبيتهم من دول مثل غواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وتحت الضغط، نشرت المكسيك أكثر من 25 ألف جندي بين حدودها الجنوبية حيث يصل غالبية المهاجرين، وحدودها الشمالية مع الولايات المتحدة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشر الجيش الأميركي 5900 جندي على حدوده مع المكسيك، ضد موجة المهاجرين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المكسيك
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#أميركا

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