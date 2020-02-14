كورونا: وفاة 121 شخصا في الصين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، الجمعة، إنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الصيني الرئيسي و121 حالة وفاة جديدة.

وكانت السلطات في مقاطعة هوبي أعلنت، اليوم وفاة 116 شخصا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرفع عدد ضحايا هذا الوباء 1483 حالة وفاة في الصين القارية.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان، في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّه أصيب بالوباء 4823 شخصاً إضافياً. وكانت القاطعة سجّلت الخميس 242 وفاة و14800 إصابة، في حصيلة يومية قياسية عزتها السلطات إلى تغيير في النظام المعتمد لرصد الوباء.

وأعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، أمس، أنّ إيرادات شركات الطيران العالمية سجّلت من جرّاء فيروس كورونا "تراجعاً محتملاً بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار".

وقالت المنظمة الأممية إنّ "حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى البرّ الرئيسي للصين، وإنّ 50 شركة طيران أخرى قلّصت عملياتها الجوية ذات الصلة". وأضافت أنّ هذه الإجراءات "أدّت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40% في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين".

ولفتت "إيكاو" إلى أنّ الرّبع الأول من العام الجاري سجّل "انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب، أي أقلّ بما بين 16.4 و19.6 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه شركات الطيران".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنّه "قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين، خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019".

وبحسب تقديرات "إيكاو"، فإنّ اليابان قد تخسر ما يصل إلى 1.29 مليار دولار من عائداتها السياحية بسبب كورونا، بينما يتوقع أن تبلغ خسائر السياحة التايلاندية 1.15 مليار دولار. كما توقّعت المنظّمة أن تكون تداعيات فيروس كورونا المستجدّ "أكبر من تلك التي نجمت عن وباء سارس في 2003".

ودفع انتشار الفيروس في الصين إلى اتّخاذ تدابير صارمة، مثل فرض الحجر الصحي في أكثر من عشر مدن وإلغاء الرحلات المنظّمة لمواطنيها داخل البلاد وخارجها، وذلك في محاولة لاحتواء الوباء.

وأصدرت دول عدة، في مقدّمها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، نصائح لمواطنيها بعدم السفر إلى الصين.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت، أمس، أنّ الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد، بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار الفيروس المسبّب لوباء "كوفيد-19" باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.