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إيران: الأمن يفضّ مظاهرة طلابية ويوقف مشاركين بها

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 17:40

إيران: الأمن يفضّ مظاهرة طلابية ويوقف مشاركين بها
محتجة تواجه شرطيا خلال احتجاجات سابقة (أ.ب.)
عرب ٤٨

فرّقت قوات الأمن مظاهرة طلابية في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، وأوقفت عددا من المشاركين فيها، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتظاهر عشرات الطلاب بجامعة "أمير كبير للتكنولوجيا" في طهران، للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم جرى اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود.

ونقلت "الأناضول"، عن مصادر لم تُسمّها، القول، إن عشرات الطلاب تظاهروا في جامعة "أمير كبير للتكنولوجيا" في طهران؛ للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم جرى اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وحمل المتظاهرون لافتات تستنكر مقتل متظاهرين على يد الأمن خلال تلك الاحتجاجات، وما اعتبروه "إهمالا" أدى إلى إسقاط طائرة مدنية أوكرانية، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبعد فترة من التظاهر، قامت قوات الأمن بتفريق المظاهرة، وتوقيف بعض الطلاب المشاركين فيها، وفق المصادر المحلية، التي لم تذكر عددا محددا للموقوفين.

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#إيران
#طهران

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