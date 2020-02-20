عزل 2.5 مليون شخص في كوريا الجنوبية خشيةَ كورونا

أمرت السلطات المحلية في مدينة دايغو بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بعزل قاطني المدينة، البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، خوفا من تفشي فيروس كورونا، بعد إعلان تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في مدينة تشيونغدو، جنوب شرقي البلاد.

وألزم عمدة دايغو، كوون يونغ-جين، قاطني المدينة بعدم الخروج إلى الشوارع وارتداء الأقنعة داخل المنازل خوفا من تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل 73 إصابة جديدة يرجح أن غالبيتها انتقلت إلى المرضى من شخص واحد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وساد الذعر في المدينة بعد تأكيد إصابة 49 شخصا بالفيروس في مدينة دايغو خلال اليومين الماضيين، من أصل 73 شخصا، عقب ترددهم على إحدى الكنائس، التي شهدت حضور مصابة بكورونا قبل تأكيد إصابتها بالفيروس.

إجراء وقائي ضد الفيروس في كوريا الجنوبية (أ ب)

والمصابة المذكورة في بداية الستينيات من العمر، وأثبتت الفحوصات إصابتها بكورونا، الثلاثاء الماضي.

وحسب المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 104 حتى صباح اليوم.

وتُعد حالة الوفاة الأولى بكورونا في كوريا الجنوبية، التاسعة خارج الأراضي الصينية.

ولقى رجل (63 عاما) مصرعه، الأربعاء، داخل أحد مستشفيات مدينة تشيونغدو، متأثرا بإصابته بالفيروس، حسب المصدر ذاته.

نقل مريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا (أ ب)

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 كانون أول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وأفادت بكين بارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس داخل الصين إلى 2120 شخصا، ونحو 75 ألف مصابا في جميع أنحاء العالم.