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ماليزيا: مهاتير محمد يقدم استقالاته للملك وسط هزة سياسية

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 09:02

ماليزيا: مهاتير محمد يقدم استقالاته للملك وسط هزة سياسية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب، أ ب

أقدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد البالغ 94 عاما، اليوم الإثنين، على تقديم استقالته إلى الملك بعد مناورات سياسية نهاية الأسبوع الماضي، تحالفت فيها أحزاب ضده، في خطوة سياسية صادمة.

وجاء انسحاب مهاتي من "تحالف الأمل" الحاكم، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة، وفق ما أعلنه مكتبه.

وقال المكتب في بيان إن مهاتير "بعث برسالة استقالة من منصب رئيس حكومة ماليزيا".

وأعلن 11 نائبا من حزب حليف استقالتهم من البرلمان اليوم.

وقال وزير الداخلية محي الدين ياسين، رئيس حزب السكان الأصليين الماليزي (بيرساتو) الحاكم، إن الحزب قرر في اجتماعه الطارئ مساء الأحد الانسحاب من التحالف المكون من أربعة أحزاب، والذي فاز في الانتخابات التاريخية التي جرت في أيار/ مايو عام 2018.

وأطاحت الأحزاب الأربعة بالتحالف الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مهاتير محمد
#ماليزيا
#استقالة
#ملك

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