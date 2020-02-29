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اليونان تطالب باجتماع مع خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث قضية اللاجئين

تاريخ النشر: 29/02/2020 - 20:13

اليونان تطالب باجتماع مع خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث قضية اللاجئين
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول

طالبت اليونان اليوم السبت، بعقد اجتماع عاجل مع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بهدف مناقشة قضية اللاجئين غير المنظمة التي تواجه البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أوروبية بأن وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس بحث مسألة الهجرة غير النظامية مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وعبر اتصال هاتفي مع بوريل، طلب دندياس عقد اجتماع عاجل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد.

ووفق المصادر ذاتها، أجرى دندياس اتصالات هاتفية مع نظرائه في النمسا وبلغاريا وشمالي مقدونيا والسفير الأميركي في أثينا؛ حيث بحث معهم مشكلة الهجرة غير النظامية التي تواجهها اليونان.

(الأناضول)

ومنذ مساء الخميس، بدأ تدفق مهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

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#اليونان
#لاجئين
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#الاتحاد الأوروبي

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