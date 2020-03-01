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تركيا: 47 ألف لاجئ غادر أدرنا باتجاه أوروبا

تاريخ النشر: 01/03/2020 - 08:20

تركيا: 47 ألف لاجئ غادر أدرنا باتجاه أوروبا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء أمس السبت، ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين العابرين إلى أوروبا، لـ47 ألف شخص.

وبدأ تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى ولاية أدرنة شمال غربي البلاد لمغادرتها باتجاه أوروبا، منذ مساء الخميس الماضي، بعد إعلان الرئيس التّركي رجب طيّب إردوغان عن فتح المعابر إلى أوروبا أمام اللّاجئين، عقب مقتل 34 جنديًّا تركيًّا في إدلب بقصف نسب للنظام السوريّ.

وكان إردوغان قد نسب فتح المعابر إلى أوروبا، إلى عدم قدرة البلاد على تحمّل أعداد جديدة من اللاجئين الذين يتدفقون من شمال سورية هربا من القصف العنيف والمدمر لمدنهم وقراهم من جيش النظام وحليفته روسيا.

لكنه بذلك يضغط أيضا على أوروبا للتدخل ومساندته في الصراع الذي اشتدت حدّته بين تركيا والنظام وحليفته روسيا، الأسبوع الماضي، متسببا بتصعيد عسكري شمالي سورية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#لجوء
#إردوغان
#سورية
#أوروبا
#النظام

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