سلوفاكيا: المعارضة الشعبوية تفوز بالانتخابات البرلمانية

انتهت هيمنة الحزب اليساري الذي حكم لأعوام طويلة على سلوفاكيا، اليوم الأحد، بعد إعلان المعارضة الشعبوية اليمينية فوزها في الانتخابات البرلمانية.

وأظهرت النتائج الكاملة تقريبا الصادرة عن مكتب الإحصاء في وقت مبكر اليوم الأحد، فوز حزب "الشعب العادي" بـ25 بالمئة من الأصوات و53 مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا في خطوة وجهت البلاد نحو اليمين وقد تجعل حليفا محليا لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا بزعامة مارين لوبان جزء من التحالف الحاكم.

وقال زعيم حزب "الشعب العادي"، ‘يغور ماتوفيتش، لحشد مؤلف من ألفين مؤيد للحزب في قاعة رياضية بمسقط رأسه مدينة ترنافا، الواقعة شمال شرق العاصمة: "سوف نحاول تشكيل أفضل حكومة شهدتها سلوفاكيا على الإطلاق".

وقام المسؤولون بقياس درجة حرارة كل شخص يحضر بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل البلاد أي إصابة حتى الآن.

وجاء حزب "سمير الاشتراكي الديمقراطي"، بقيادة رئيس الوزراء السابق الشعبوي روبرت فيكو في المرتبة الثانية بحصوله على 18.3 بالمئة أو 38 مقعدا.

وتواجد الحزب في السلطة لأكثر من 14 عاما، حيث كان يفوز بأعلى نسبة من الأصوات في كل انتخابات منذ عام 2006.

كان الحزب حصل على 28.3 بالمئة في الانتخابات الأخيرة عام 2016 بعد أن بنى حملته الانتخابية على ورقة مناهضة المهاجرين.

لكن الحزب تضرر من الاضطرابات السياسية بعد مقتل صحفي تحقيقات وخطيبته عام 2018.

فيما سيكون بمثابة ضربة أخرى لحزب "سمير"، يبدو أن شريكيه في الائتلاف الحاكم الحالي - الحزب القومي السلوفاكي وحزب الهنغاريين - لن يفوزا بأي مقاعد.

وجعل ماتوفيتش، البالغ من العمر 46 عاما، المؤيد للغرب محاربة الفساد ومهاجمة فيكو المبدأ الرئيسي في حملته.

وكانت حملة مكافحة الفساد محور برنامج حزبه منذ تأسيسه قبل 10 أعوام.

وبما أن الرئيس يطلب تقليديا من الفائز بالانتخابات محاولة تشكيل حكومة، فماتوفيتش مرشح محتمل لمنصب رئيس الوزراء.

من المتوقع أن يحكم ماتوفيتش مع حزب الحرية والتضامن المؤيد لقطاع الأعمال والذي حصل على 6.2 بالمئة (13 مقعدا) وحزب "من أجل الشعب" الذي أسسه الرئيس السابق أندريه كيسكا والذي حصل على 5.8 بالمئة (12 مقعدا).