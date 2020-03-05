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سورية: وقفٌ لإطلاق النار في إدلب بحلول منتصف ليل الخميس

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 20:09

سورية: وقفٌ لإطلاق النار في إدلب بحلول منتصف ليل الخميس
بوتين وإردوغان يتصافحان خلال اجتماعهما بالكرملين (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الرئيسان التركي، رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال إردوغان إن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية سيدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل اليوم الخميس، وإن تركيا ستعمل مع روسيا لتجعله دائما، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف إردوغان وهو يقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ست ساعات من المحادثات في موسكو، إن تركيا تحتفظ بحق الرد على أي هجمات من قوات النظام السوري في المنطقة.

وقال إردوغان إن "هدف النظام السوري الرئيسي هو تفريغ إدلب من شريحة من السكان ووضع تركيا في موقف محرج عبر تهجير السكان"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

بوتين وإردوغان خلال اجتماعهما بالكرملين (أ ب)

من جانبه، ذكر بوتين أن لدى بلاده "اختلافًا في وجهات النظر (مع تركيا) إلا أننا نجحنا اليوم أيضا في التوصل إلى اتفاق".

وكانت قوات النظام السوري قد أطلقت في كانون الأول/ ديسمبر، هجوما على إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة و"الجهاديين" في شمال غرب البلاد، ما تسبب بكارثة إنسانية مع نزوح حوالى مليون شخص نحو الحدود التركية.

وهذا التصعيد الميداني أدى إلى توتر دبلوماسي بين موسكو، حليفة النظام السوري، وأنقرة التي تدعم فصائل معارضة في سورية، ما أثار مخاوف من وقوع مواجهة مباشرة بين البلدين.

وقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب في الأسابيع الماضية. ورفع إردوغان السقف الأسبوع الماضي، مطالبا أوروبا بدعم تحركه في سورية، ومتسببا بأزمة هجرة جديدة بعد أن فتح حدود تركيا مع اليونان أمام المهاجرين واللاجئين.

وقال إردوغان، أمس الأربعاء، "آمل" أن يتم التوصل بسرعة لوقف لإطلاق النار" في إدلب. وتطالب أنقرة بأن توقف قوات الأسد هجوما على إدلب والانسحاب إلى ما وراء خطوط تم الاتفاق عليها مع روسيا في 2018 في سوتشي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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