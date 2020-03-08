بايدن يحاول تهدئة الأجواء مع ساندرز بعد انحصار المنافسة بينهما

عرب ٤٨ / أ ف ب

بعد انحصار المنافسة في الحزب الديمقراطي الأميركي، بين السبعينيين بيرني ساندرز وجو بايدن، تعهّد الأخير بعدم تحويل المنافسة بينهما إلى تهجمات شخصيّة متبادلة، واعتبر ساندرز، بايدن صديق يختلف معه في الرؤى السياسية.

ودخل سباق ترشحهما في الحزب الديمقراطي مرحلة جديدة، استفردا في المنافسة علمًا أنّ المرشحة الثالثة تولسي غابارد، لم تنسحب من الانتخابات بعد ومستمرة في حملتها على الرغم من انعدام حظوظها.

وزار بايدن ميزوري، وهي واحدة من الولايات الست (آيداهو، وميشيغن، وميسيسيبي، وداكوتا الشمالية وواشنطن) التي ستصوت يوم الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية للحزب، وتأتي الزيارة بعد أسبوع من تحقيقه انتصارًا على ساندرز يوم "الثلاثاء الكبير"، وقلبت النتائج الموازين في السباق الحزبي الداخلي.

وفي 3 آذار/مارس اختارت 14 ولاية في يوم "الثلاثاء الكبير" مرشّحها للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديموقراطي.

وخاطب بايدن مناصريه في ولاية ميزوري قائلًا إنه "كم يمكن للأمور أن تتغيّر في غضون أسبوع!"، مضيفًا أنه "قبل أسبوع كنت في كارولاينا الشمالية وكان المحلّلون ووسائل الإعلام ينعون حملتي".

وأضاف بايدن أنه "لكن كارولاينا الجنوبية قالت كلمتها. ثم كان الثلاثاء الكبير. وبات اليوم في جعبتنا 11 انتصارًا، ونحن في الصدارة من حيث عدد المندوبين وعدد الأصوات". واكتفى بايدن بالتطرّق إلى ساندرز بشكل غير مباشر.

وأعلن بايدن عن المرشحين المنسحبين في السباق الديمقراطي الذين أبدوا له كل الدعم وهم بيت بوتيدجيدج وإيمي كلوبوتشار ومايكل بلومبرغ، وجاءت تصريحات من قبيل المرشحين المنسحبين، أن "بايدن هو الأقدر على توحيد صفوف الحزب الديمقراطي".

وأكد بايدن أن تحويل الانتخابات التمهيدية إلى حملة تهجّم سيكون "أفضل وسيلة" لإعادة ترامب إلى سدة الرئاسة.

بيرني ساندرز (أ ب)

ومن جهته زار ساندرز البالغ من العمر 78 عامًا مدينة شيكاغو في ولاية إيلينوي التي ستُجرى فيها الانتخابات التمهيدية في 17 آذار/ مارس.

وبعد أن هاجم ترامب واصفًا إياه بأنه "الرئيس الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر"، وبأنه مصاب بـ"الكذب المرضي"، تناول ساندرز منافسه بايدن بشكل مباشر.

وقال ساندرز "الآن وقد بات خوض الانتخابات التمهيدية يقتصر على شخصين، من الأهمية بمكان أن يدرك الأميركيون أوجه الاختلاف بيننا"، مستبعدًا من السباق المرشّحة تولسي غابارد.

وقال ساندرز إن "جو بايدن صديق، أعرفه منذ زمن، لكن إنجازاتنا تتحدث عنا، لدينا رؤى مختلفة"، منتقدًا خصوصًا تأييد بايدن للحرب على العراق.