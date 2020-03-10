ارتفاع وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة بإيران إلى 33

ارتفع عدد الوفيات في محافظتي خوزستان وألبرز جنوبي إيران، جراء احتساء مشروبات كحولية مغشوشة، منذ الأحد وحتى مساء أمس الإثنين، إلى 33 شخصا، علما بأن شُرب الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجه سرا بطرق بدائية.

وبلغ عدد الوفيات في مدينة الأحواز، مركز محافظة خوزستان، 26 عقب وفاة 6 أشخاص خلال الساعات الأخيرة، فيما وصل عدد من تعرضوا للتسمم إلى 265 شخصا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلن النائب العام في مدينة كرج التابعة لمحافظة ألبرز، محمد أغاياري في وقت سابق، وفاة 7 أشخاص جراء احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وأوضح أغاياري أن بعض المواطنين بدأوا باحتساء المشروبات الكحولية، التي تبين أنها مغشوشة، بناءً على إشاعات تفيد بأنها تقضي على فيروس كورونا.

وبحسب القانون الإيراني، يسجن المتاجر بالمشروبات الكحولية بين 6 أشهر إلى عام واحد، ويجلد 74 جلدة، فيما يجلد شاربه 80 جلدة.

وتُعد إيران واحدة من بؤر انتشار فيروس كورونا الرئيسية في العالم إلى جانب إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم؛ رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

واتخذت إيران جملة تدابير لمواجهة الفيروس مثل وضع نقاط تفتيش في مداخل المدن الكبيرة، إلى جانب منع الدخول إلى 17 مدينة كبيرة تعد الأكثر استقبالا للزوار في عيد النوروز الذي يصادف آذار/ مارس من كل عام.

إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعموم البلاد، وإلغاء الأنشطة الرياضية والفنية حتى 20 آذار/ مارس.

ومن بين المصابين بالفيروس في إيران، نائب الرئيس حسن روحاني، معصومة إبتكار، و24 نائبا في البرلمان.