أولمبياد 2020: طوكيو تفرض اجراءات غير مسبوقة

فرضت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، إجراءات احترازية غير مسبوقة على رياضييها الذين يتحضرون لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستجرى في طوكيو هذا العام، منها التدريب خلف أبواب موصدة، وتناول الطعام على انفراد، والقياس المتكرر لدرجة حرارة الجسم خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأثّر تفشي الفيروس الذي أودى في غضون أسابيع قليلة بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص حول العالم، سلبًا على الأحداث الرياضية بين الإلغاء والتأجيل، والإقامة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ما ترك علامات استفهام بشأن دورة الألعاب الصيفية التي ستقام في طوكيو بين 24 تموز/ يوليو والتاسع من آب/ أغسطس، لا سيما وأنها تعد أكبر حدث رياضي في العالم.

وأوضح اتحاد ألعاب القوى الصيني في بيان صادر عنه أنه "من ضمن الإجراءات المتخذة، التعقيم الدوري لغرف الرياضيين في المعسكرات وقاعات تناول الطعام وكل الأجهزة المستخدمة، وسيضطر الرياضيون في معسكر التدريب المقام في بكين للمرور عبر حجرة تعقيم قبل دخول قاعات التدريب، كما ستُفرض قيود على العدد الذي يمكن تواجده في المكان ذاته في الوقت عينه".

وقالت بطلة العالم مرتين في رياضة رمي المطرقة، غونغ ليجياو، ، إن "الرياضيين الصينيين يريدون أن يكافحوا من أجل إثبات قدرتهم على النجاح في الأولمبياد، على رغم الظروف القاسية التي يعانونها، واضطرارهم للتدرب بعيدًا من عائلاتهم وأصدقائهم في شبه عزلة"، موضحةً أن "الاتحاد يريد من رياضييه المقاتلة بشجاعة في الألعاب الأولمبية للفوز بالميداليات، الأمر الذي سيلهم الشعب الصيني بروحية الرياضة".