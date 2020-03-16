كورونا: 129 وفاة جديدة في إيران والوفاة الأولى بالبحرين

أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهان بور، اليوم الإثنين، تسجيل 129 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حالات الوفاة في إيران إلى 853 حالة.

وأكد جيهان بور أن بلاده سجلت وفاة 129 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن عدد الإصابات ارتفع 1053، ووصل إلى 14 ألفا و991 حالة.

وأوضح أن 4 آلاف و996 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، ظهر الفيروس للمرة الأولى في إيران، بمدينة قم، لينتشر منها إلى سائر البلاد.

أول وفاة في البحرين

على صلة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن أول وفاة بفيروس كورونا لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، فيما تعافت 17 حالة جديدة، بحسب "الأناضول".

وأفاد بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، بأن المواطنة كان لديها أمراض وظروف صحية كامنة وهي إحدى الحالات القائمة للفيروس.

و أضاف البيان أن المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة عن تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 77 حالة حتى اليوم في البحرين.

وحتى صباح الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.