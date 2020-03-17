كورونا يواصل حصد الأرواح: 7,118 حالة وفاة حول العالم

أظهرت أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية، مساء الإثنين، أن رقعة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اتسعت لتشمل 162 دولة، بعد انضمام دول جديدة إلى قائمة الدول التي تعاني من تفشي الجائحة الخطيرة.

وفي هذا السياق، أعلن اليوم عن تسجيل أولى الإصابات في كل من: جمهورية بنين التي تقع في غرب أفريقيا، وجزيرة جرين لاند، وليبيريا، والصومال، وتنزانيا، وغواتيمالا، وجزر كايمان التي سجل فيها حالة وفاة.

وأظهرت آخر الأرقام لليوم تسجيل نحو 610 حالة وفاة جديدة في العالم، معظمها في دول أوروبية والصين التي تعتبر أولى الدول التي عانت من سرعة انتشار الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا عالميا إلى 7,115، منهم 3,287 ضحية في الصين وحدها.

كما سجلت اليوم 5,369 إصابة جديدة حول العالم منها 36 إصابة جديدة فقط في الصين، ما يدل على قدرات السلطات الصينية في محاصرة انتشار الجائحة لديها، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 181,305.

وأوضحت الأرقام أنه رغم فداحة عدد الإصابات والوفيات، إلا أن هناك بوارق أمل لشفاء الآلاف من الجائحة، إذ بلغ عدد المتعافين من الفيروس حول العالم حتى اللحظة 78,085.

إيران: ارتفاع عدد الوفيات إلى 853 والإصابات 14991

وفي إيران التي تعتبر بؤرة من بؤر انتشار الفيروس، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 129 حالة وفاة جديدة و1053 إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 853 فيما بلغ عدد المصابين 14991.

إيطاليا: 349 حالة وفاة جديدة والإصابات الكلي 27,980

وفي إيطاليا التي تعتبر، كذلك، إحدى بؤر انتشار الفيروس الأكثر خطورة عالميا، بينت آخر الأرقام تسجيل 349 حالة وفاة جديدة اليوم، ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 2,158 فيما تم تسجيل 3,233 حالة إصابة جديدة ليصل عدد المصابين إلى 27,980، والمتعافين 2,749 شخصا.

إسبانيا: 48 حالة وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 335

وفي إسبانيا، بينت آخر أرقام منظمة الصحة العالمية أن البلاد سجلت اليوم وفاة 48 شخصا، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 342، وكذلك سجل اليوم 1,940 إصابة جديدة ما يجعل عدد المصابين الكلي يصل إلى 9,942 شخصا، كما أظهرت الأرقام تعافي 530 من المصابين.

كوريا الجنوبية: 74 وفاة و8,236 إصابة

وفي كوريا الجنوبية، بينت آخر أرقام منظمة الصحة العالمية أن البلاد سجلت حتى مساء اليوم وفاة 75 شخصا، وكذلك تم تسجيل 8,236 إصابة بالمجمل منذ اكتشاف الفيروس في كوريا الجنوبية، وتعافي 1,137 شخصا.

ألمانيا: 4 حالات وفاة وتسجيل 1,111 إصابة جديدة

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و1,111 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 17 فيما بلغ عدد المصابين 6,272، كما بلغ عدد المتعافين 67 شخصا.

فرنسا: 148 حالة وفاة و6,650 إصابة

وفي فرنسا، أظهرت آخر الأرقام تسجيل 148 حالة وفاة، وإصابة 6,650 شخصا منذ اكتشاف الفيروس حتى الآن، فيما تعافى 12 شخصا.

أميركا: 75 حالة وفاة وتسجيل 461 إصابة جديدة

في الولايات المتحدة الأميركية، فقد بينت آخر الأرقام اليوم تسجيل وفاة مواطنين إثنين، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 75 شخصا، وكذلك سجل اليوم 461 إصابة جديدة، ما يرفع عدد المصابين الكلي إلى 4,392 شخصا، كما أظهرت الأرقام تعافي 17 شخصا من المصابين المسجلين.

سويسرا: 4 حالات وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 18

وفي سويسرا، تم تسجيل وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 18 شخصا، وكذلك سجل اليوم 136 إصابة جديدة، ما يجعل عدد المصابين الكلي يصل إلى 2,353 شخصا.

السويد: 4 حالات وفاة و63 إصابة جديدة

وكذلك الحال في السويد، حيث أعلن اليوم عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 63 إصابة، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 7 أشخاص، والمصابين إلى 1,103 أشخاص.

هولندا: وفاة 4 مواطنين وإصابة 278

وفي هولندا، تم اليوم تسجيل وفاة 4 أشخاص ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 24، كما تم تسجيل 278 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1,413 مصابا.

بريطانيا: حالة وفاة و152 إصابة جديدة

وفي المملكة المتحدة، أعلن اليوم عن تسجيل حالة وفاة جديدة، وإصابة 152 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 36 حالة، والمصابين إلى 1,543 شخصا، فيما تعافى من الفيروس 20 شخصا.

اليابان: 3 حالات وفاة جديدة و6 إصابات

وفي اليابان، أعلن اليوم عن وفاة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليصل بذلك عدد الضحايا إلى 27، فيما سجل اليوم إصابة 6 حالات جديدة، ما يجعل الإجمالي يصل إلى 845 مصابا، فيما تعافى 144 شخصا.

الدنمارك: حالتا وفاة و50 إصابة جديدة

وفي الدنمارك، أعلن اليوم عن حالتي وفاة لشخصين متأثرين بإصابتهما بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 4، كما أعلن عن تسجيل 50 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 914.

استراليا: حالتا وفاة و158 إصابة جديدة

وفي استراليا أعلن اليوم عن حالتي وفاة، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 3، كما أعلن عن تسجيل 158 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 1,018، فيما أعلن عن تعافي 8 مواطنين.

بلجيكا: حالة وفاة و 172 إصابة جديدة بينهم فلسطيني

وأعلن في بلجيكا اليوم عن تسجيل حالة وفاة جديدة، وإصابة 172 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى 5 أشخاص، والمصابين إلى 1,058، بينهم مواطن فلسطيني مقيم هناك.

النرويج: 3 وفيات و1,313 إصابة

وفي النرويج، بينت آخر الإحصاءات تسجيل 57 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 1,313 شخصًا، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى اللحظة إلى 3.

البرتغال: أول حالة وفاة و 86 إصابة جديدة

وفي البرتغال أعلن اليوم عن أول حالة وفاة لشخص متأثرا بإصابته بالفيروس، وكذلك تسجيل 86 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 331، فيما تعافى 3 أشخاص.

تايلاند: 33 إصابة جديدة

وسجلت تايلاند اليوم 33 إصابة جديدة بالفيروس، في أكبر قفزة يومية للإصابات، ما يرفع الحصيلة إلى 147 حالة.

البحرين: أول حالة وفاة و7 إصابات جديدة

وفي البحرين، أعلن السلطات عن أول حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس، لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاما كانت في إيران، كما أعلن عن تسجيل 7 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين في المملكة إلى 221 حالة، فيما تعافى من 77 شخصا.

الكويت: 11 إصابة جديدة وشفاء 12 آخرين

وأعلنت السلطات الصحية في الكويت اليوم عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 123 شخصا.

كما أكدت أن إجمالي الحالات التي خرجت من مراكز الحجر في البلاد بلغ 564 حالة، في حين تماثلت ثلاث حالات جديدة للشفاء ليصل عددھا إلى 12 حالة شفاء.

مصر: حالتا وفاة و24 إصابة جديدة

وفي مصر، بينت آخر الإحصاءات لليوم تسجيل 24 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 150 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس منذ الكشف عن أولى الإصابات في البلاد، وكذلك تعافي 32 شخصا.

المغرب: حالة وفاة وإصابة 29

وفي المغرب، أعلن اليوم عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 29 حالة، من بينهم وزير التجھيز عبد القادر أعمارة، فيما تم وضع مئات المخالطين للمصابين تحت المراقبة الصحية.

وكانت المغرب قد أعلنت سابقا عن تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن، وكذلك تعافي حالة أخرى.

السعودية: تعافي 3 حالات جديدة

وفي المملكة العربية السعودية، أعلن اليوم عن تعافي ثلاث حالات جديدة من الفيروس ليصل عدد المتعافين إلى 5 من أصل 118 إصابة مسجلة رسميًا.

الأردن: 7 إصابات جديدة

وفي الأردن، بينت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تسجيل 7 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 19 حالة، فيما تعافى مواطن واحد حتى الآن.

وضمن إجراءات السلطات الرسمية لمكافحة تفشي الفيروس، أعلن الأردن اليوم عن فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية، بشكل إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة لذلك.

الجزائر: 4 وفيات و60 إصابة

وفي الجزائر، أعلن اليوم عن تسجيل 6 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 60 حالة.

وكانت الجزائر أعلنت أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 4 أشخاص، فيما تعافى 10 من الفيروس.

العراق: 10 وفيات جديدة

وفي العراق، بينت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تسجيل 10 وفيات، فيما وصل عدد المصابين إلى 124 حالة.

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة جنوب العراق عن فرض حظر تجول في المحافظة، في إطار سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.